Com'è cambiato il Cagliari dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali

Due certezze in meno, per il Cagliari di Fabio Pisacane. Forte di una classifica al momento decisamente tranquilla, la società sarda ha chiuso la sessione di mercato invernale, al gong di ieri, con due cessioni eccellenti: sono partiti Sebastiano Luperto e Matteo Prati, titolarissimi - soprattutto il primo - del tecnico.

Al loro posto, ecco Sulemana dall’Atalanta e Dossena dal Como. Gli equilibri difensivi saranno tutti da riscoprire, mentre lì davanti c’è una certa curiosità per Agustín Albarracín. Addio anche a Zivo Luvumbo, uno dei protagonisti delle ultime stagioni rossoblù. E per il post Palestra c’è Othniël Raterink, classe 2006 che nell’equivalente olandese della Serie B si è messo in bella mostra.

ACQUISTI

Enoch Mawassa (D) (Nantes) DEF

Mateusz Lesiewicz (P) (Lechia Zielona Gora) DEF

Othniël Raterink (D) (De Graafschap) DEF

Sebastiano Di Paolo (A) (Siracusa) DEF

Francesco Gallea Beidi (D) (Lumezzane) DEF

Agustín Albarracín (A) (Boston River) DEF

Alberto Dossena (D) (Como) PRE

Ibrahim Sulemana (C) (Atalanta) PRE

CESSIONI

Zito Luvumbo (A) (Mallorca) PRE

Sebastiano Luperto (D) (Cremonese) DEF

Nicola Pintus (D) (Cosenza) PRE

Matteo Prati (C) (Torino) PRE

Sebastiano Di Paolo (A) (Siracusa) PRE

Francesco Gallea Beidi (D) (Lumezzane) PRE

Alessandro Di Pardo (C) (Sampdoria) DEF

Nicolò Cavuoti (C) (Bari) PRE

Alessandro Vinciguerra (A) (Monopoli) PRE

Marko Rog (C) SVI

Boris Radunovic (P) (Spezia) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DEL CAGLIARI DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): Caprile; Mina, DOSSENA, Rodriguez; Palestra, Folorunsho, SULEMAN, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy.

