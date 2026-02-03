Com'è cambiato il Cagliari dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
Due certezze in meno, per il Cagliari di Fabio Pisacane. Forte di una classifica al momento decisamente tranquilla, la società sarda ha chiuso la sessione di mercato invernale, al gong di ieri, con due cessioni eccellenti: sono partiti Sebastiano Luperto e Matteo Prati, titolarissimi - soprattutto il primo - del tecnico.
Al loro posto, ecco Sulemana dall’Atalanta e Dossena dal Como. Gli equilibri difensivi saranno tutti da riscoprire, mentre lì davanti c’è una certa curiosità per Agustín Albarracín. Addio anche a Zivo Luvumbo, uno dei protagonisti delle ultime stagioni rossoblù. E per il post Palestra c’è Othniël Raterink, classe 2006 che nell’equivalente olandese della Serie B si è messo in bella mostra.
ACQUISTI
Enoch Mawassa (D) (Nantes) DEF
Mateusz Lesiewicz (P) (Lechia Zielona Gora) DEF
Othniël Raterink (D) (De Graafschap) DEF
Sebastiano Di Paolo (A) (Siracusa) DEF
Francesco Gallea Beidi (D) (Lumezzane) DEF
Agustín Albarracín (A) (Boston River) DEF
Alberto Dossena (D) (Como) PRE
Ibrahim Sulemana (C) (Atalanta) PRE
CESSIONI
Zito Luvumbo (A) (Mallorca) PRE
Sebastiano Luperto (D) (Cremonese) DEF
Nicola Pintus (D) (Cosenza) PRE
Matteo Prati (C) (Torino) PRE
Sebastiano Di Paolo (A) (Siracusa) PRE
Francesco Gallea Beidi (D) (Lumezzane) PRE
Alessandro Di Pardo (C) (Sampdoria) DEF
Nicolò Cavuoti (C) (Bari) PRE
Alessandro Vinciguerra (A) (Monopoli) PRE
Marko Rog (C) SVI
Boris Radunovic (P) (Spezia) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DEL CAGLIARI DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): Caprile; Mina, DOSSENA, Rodriguez; Palestra, Folorunsho, SULEMAN, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Cagliari nel pagellone di TMW è appena sotto la sufficienza, un 5,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
