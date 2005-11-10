Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 novembre

UDINESE, RUNJAIC VERSO L’ESONERO. E AVANZA ZANETTI. IL NAPOLI PENSA A GATTI -

L'avventura di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese è arrivata ai titoli di coda. Manca ormai solo l'ufficialità ma la decisione sembra essere stata presa. L'esonero arriverà a causa dei soli cinque punti raccolti in questo avvio di stagione, frutto di una sola vittoria e due pareggi, con la batosta presa ieri contro la Roma che ha fatto il resto. 2-5 il finale della gara contro i giallorossi, che all'intervallo conducevano per 0-4.

Per la sostituzione dell'allenatore tedesco il club friulano ha vagliato e sta continuando a farlo, vari nomi, tra i quali anche quelli di Petkovic e D'Aversa, ma in questo momento il favorito numero uno per sedere sulla panchina bianconera sembra essere Paolo Zanetti.

Se dovesse essere Zanetti il prescelto, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'Udinese avrebbe pronto un contratto fino al termine di questa stagione, con opzione per l'anno prossimo, legata molto probabilmente alla salvezza.

Il passaggio alla difesa a tre lo ha aiutato e riportato in campo. Ma l'inizio di stagione di Federico Gatti con la maglia della Juventus è stato difficile. Reduce da alcuni problemi alla caviglia fin dall'estate, il centrale ex Frosinone raramente ha visto il campo fino alla metà di ottobre. Anzi, solo una manciata di minuti in campionato col Milan e poco più, comunque buoni per la rete del pareggio.

Con la difesa a tre Spalletti ha dovuto fare di necessità virtù e vista anche l'assenza di alternative particolarmente intriganti ha scelto di ributtare nella mischia il classe '98. Col cambio modulo ha giocato le ultime due partite, vittoria a Lecce e sconfitta a Genova. Insomma, con questo abito tattico nella Juventus sembra esserci spazio per Federico Gatti. Che comunque lecitamente si interroga in vista di gennaio.

E qui entra in gioco il Napoli. La società azzurra, non è un segreto, in inverno potrebbe mettere mano al portafogli e rimpolpare la rosa di Massimiliano Allegri. E un difensore centrale in più è più che un'idea. Ancora: Gatti e Allegri si conoscono bene, col tecnico azzurro che lo valorizzato nei suoi anni alla Juventus. Per questo un possibile trasferimento al Maradona a gennaio non è assolutamente da escludere. Presto per capire se la trattativa potrà andare in porto, ma qualcosa nei mesi scorsi c'è già stato. Sondaggi, richiesta di informazioni e qualche chiacchiera. Che magari potranno essere ripresi in mano nelle prossime settimane. SPORTING, BORGES ESONERATO: SI ATTENDE FONSECA. MATETA VUOLE LASCIARE IL CRYSTAL PALACE - Lo Sporting Lisbona ha reso noto, nella serata di ieri, che "si è riunito questo pomeriggio con Rui Borges, allenatore della prima squadra di calcio, dando il via alle trattative in vista della risoluzione del suo vincolo contrattuale". Adesso Tiago Fernandes, allenatore della squadra B, sarà il tecnico ad interim che curerà la transizione fino all'arrivo di Paulo Fonseca - almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Attenzione però: Tiago Fernandes sarà in panchina nella sfida di martedì a Londra, valida per la Champions League, contro lo Shakhtar Donetsk, mentre l'esordio di Fonseca è in programma per sabato, in occasione del match casalingo contro il Moreirense, per la Liga. Nella medesima nota ufficiale, lo Sporting ha informato che annuncerà "a breve" il nome del nuovo allenatore.

Rui Borges è arrivato tra le file dei leões nel dicembre 2024, subentrando a Joao Pereira dopo la fallimentare esperienza di quest'ultimo come sostituto immediato di Ruben Amorim. Ha vinto un campionato e una Coppa di Portogallo nella sua stagione d'esordio, ma la finale di Coppa persa contro il Torreense sul finire della scorsa stagione ha iniziato ad aprire un percorso sempre più in picchiata. Le sconfitte consecutive ad Alvalade contro LASK e Academico de Viseu sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso per l'allenatore legato da un contratto fino al 2028. Addio Rui Borges, ormai è quasi tutto pronto per il ritorno in patria di Fonseca. Il futuro di Jean-Philippe Mateta sembra sempre più lontano dal Crystal Palace. Secondo TEAMtalk, l'attaccante francese punta a cambiare squadra durante il mercato di gennaio e sulle sue tracce c'è da tempo il Manchester United, alla ricerca di un centravanti di comprovata esperienza in Premier League. L'infortunio alla tibia di Benjamin Sesko ha ulteriormente evidenziato la necessità di intervenire in quel ruolo e Mateta rappresenta un profilo particolarmente apprezzato, anche grazie alle doppie cifre realizzate in ciascuna delle ultime tre stagioni di campionato. Il 29enne aveva già cercato di lasciare il Palace: a gennaio era saltato il trasferimento al Milan, mentre successivamente aveva provato a contestare l'attivazione dell'ultimo anno di contratto da parte del club rivolgendosi anche alla FIFA.

Lo United dovrà però fare i conti con la concorrenza del Nottingham Forest. Il club, nonostante l'investimento estivo per Liam Delap, vuole aggiungere ulteriore peso al proprio reparto offensivo e Mateta è uno dei nomi valutati. Esperienza in Premier, fisicità e continuità realizzativa sono caratteristiche considerate ideali per rinforzare l'attacco. Sul francese resta vigile anche l'Everton, oltre a diversi club europei e della Saudi Pro League.

Un elemento potrebbe favorire le pretendenti inglesi: Mateta avrebbe infatti indicato come priorità la permanenza in Premier League. I suoi rappresentanti sarebbero già al lavoro per individuare la soluzione migliore dopo i precedenti tentativi di lasciare Selhurst Park. Il Crystal Palace mantiene il controllo della situazione contrattuale, ma gennaio potrebbe rappresentare anche l'ultima vera occasione per monetizzare una cessione. Manchester United e Nottingham Forest sono già alla finestra, con il futuro dell'attaccante destinato a diventare uno dei temi del mercato invernale. Il Manchester United è pronto a intervenire sul mercato di gennaio dopo che l'infortunio di Benjamin Sesko si è rivelato più grave di quanto inizialmente previsto. La priorità sarà l'arrivo di un centravanti già pronto, possibilmente attraverso un prestito o un'operazione a costi contenuti, piuttosto che un grande investimento su un giovane. Tra i nomi valutati c'era quello di Dominic Calvert-Lewin: i Red Devils avevano chiesto informazioni sull'attaccante del Leeds, ma avrebbero poi abbandonato la pista dopo aver appreso dell'esistenza di trattative avanzate per il suo rinnovo a Elland Road. Non sarebbe stata invece approfondita l'opzione Danny Welbeck, successivamente passato dal Brighton al Chelsea.

Una pista decisamente più concreta porta a Ivan Toney. Lo United avrebbe già chiesto informazioni sulla situazione dell'attaccante dell'Al Ahli, da tempo accostato a un possibile ritorno in Premier League. Il trentenne sarebbe soddisfatto della sua esperienza in Saudi Pro League e le sue prestazioni gli hanno permesso anche di mantenere un posto nella nazionale inglese, ma sarebbe disposto a valutare un ritorno in Inghilterra davanti alla proposta giusta. Toney figura dunque nella lista dei Red Devils, anche se non sarebbe l'unica soluzione presa in considerazione.

La necessità dello United è soprattutto quella di trovare un attaccante di comprovata esperienza capace di sostituire Sesko durante il periodo di indisponibilità. Toney risponde al profilo cercato, ma resta da capire se diventerà effettivamente la prima scelta per gennaio. Anche perché la concorrenza potrebbe essere importante: sulle tracce dell'ex Brentford ci sarebbero infatti anche Newcastle, Tottenham ed Everton. Lo United continua quindi a valutare diverse alternative, con il reparto offensivo destinato a diventare uno dei principali temi del prossimo mercato invernale.