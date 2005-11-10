Dimarco inizia il derby dalla panchina. Con richieste da titolarissimo per il rinnovo

Ci sono delle notizie interessanti nelle distinte del derby della Madonnina di questa sera e una riguarda senza dubbio come Chivu ha risolto il ballottaggio sulla fascia sinistra: premiata la continuità di prestazioni esibita di recente da Carlos Augusto, per Federico Dimarco tocca accomodarsi in panchina.

Un salto profondo da un anno all'altro

Non è una novità assoluta, che Dimarco potesse cominciare Milan-Inter di questa sera da riserva era una notizia già circolata nell'analisi delle probabili formazioni. Racconta in un certo senso il presente dell'esterno classe 1997, passato dalla scorsa Serie A in cui ha sfoderato un'annata da record sul tabellino per un difensore (superando quota venti tra gol e assist) a un ruolo meno centrale e da protagonista totale delle sorti nerazzurre in questa annata. Merito (o colpa, dipende dalla prospettiva) anche di Carlos Augusto, appunto.

Lo status può incidere anche sul rinnovo

Questo nuovo status di Dimarco potrebbe in un certo senso incidere anche nelle trattative per il rinnovo del suo contratto, che vanno avanti da tempo. È noto infatti come le richieste del laterale mancino siano di un adeguamento rispetto ad altri compagni di squadra come Bastoni o Barella. C'è un dettaglio che però potrebbe non essere banale: questi ultimi due, stasera, sono titolari.