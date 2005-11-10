Quanto ha risparmiato la Juventus attivando la clausola di risoluzione con Thiago Motta

La notizia ve l'abbiamo data nella mattinata di oggi: anche senza i comunicati ufficiali (che non ci sono stati), Thiago Motta non è più sotto contratto con la Juventus. In teoria nel suo contratto firmato nell'estate 2024 con i bianconeri c'era ancora una stagione residua, ma nell'accordo era stata inserita una clausola che permetteva ai bianconeri di risolvere il vincolo in anticipo, mediante il pagamento di una penale, di misura inferiore rispetto alla quota di stipendio che il club avrebbe dovuto riconoscere al tecnico.

Quanto risparmia la Juventus

Proviamo ad entrare un attimo nel dettaglio, per capire meglio il tutto. A Thiago Motta rimaneva da percepire un ultimo anno dal valore complessivo di 3,5 milioni di euro, che al lordo raddoppiano quasi. Un risparmio quindi stimabile nell'ordine dei 4-5 milioni di euro, considerando anche l'indennizzo dovuto. E peraltro, secondo quanto risulta, la Juventus ha inserito la cifra spesa nello scorso bilancio.

Fermo da un anno e mezzo

Tra l'altro Motta è ancora fermo dal momento in cui è stato esonerato dalla Juventus, nella parte finale della stagione stessa in cui è stato assunto. Un anno e mezzo di stop, in sostanza: ora però ci sono tute le condizioni per pensare di ripartire.