Mauro Meluso: “Toro, bravo Abate. Lazio, Gattuso ti ha ridato dignità. Samp, che tristezza”

“Il Torino ha trovato un nuovo entusiasmo che aveva perso un po tutto l’ambiente. Petrachi ha portato una mentalità, ha scelto un allenatore molto bravo come Abate che ha dimostrato di saper lavorare. Già da Terni quando non si è fatto mettere i piedi in testa da gente che non c’entrava niente con il calcio che conta”. Così a TuttoMercatoWeb Mauro Meluso, direttore sportivo, ex tra le altre di Lecce, Spezia e Napoli.

In B arranca l’Empoli.

“Anche l’anno scorso si è salvato alla fine. Ha una crisi immagino strutturale. Corsi è un grande presidente che ha fatto la storia”.

La ricetta per uscirne?

“Serve lavorare. Si sono succeduti due allenatori bravissimi. Però oltre a pensare al risultato serve anche guardare al futuro”.

Oggi c’è Napoli-Roma.

“Napoli-Roma ce l’aspettavamo come una gara di vertice ma non è così per via degli azzurri. La Roma merita i complimenti ha un centravanti dal valore molto alto e gioca molto bene”.

Il suo ex Frosinone è la sorpresa della A.

“Bravura dirigenziale e solidità societaria. Sono contento per il Frosinone. Avere davanti dei calciatori forti e importanti rende tutto più semplice, come nel caso della Roma”.

Tra le rivelazioni anche la Lazio.

“Gattuso ha ridato dignità a calciatori che sembravano di secondo piano come Taylor che avevo trattato quando ero a Napoli. Anche Isaksen e altri. Alla lunga alla Lazio però mancano i ricambi, lo dico con affetto visto che sono cresciuto da calciatore in biancoceleste”.

La Samp ha cambiato guida tecnica. Si rialzerà?

“Non ne posso più di stranieri che vengono in Italia e pensano di fare calcio. La Sampdoria è distrutta da uno che arriva dall’estero e non sa molto di calcio italiano. La Samp mi mette tristezza per via delle innate potenzialità. Ha un brand di primissimo livello e mi dispiace che sia così. Faccio un grande in bocca al lupo a D’Angelo. Ma ho seri dubbi. La Samp negli anni è passata da strutture societarie che non mi hanno mai convinto”.