Inter, Calhanoglu: "Il derby è sempre il derby. Non ci guardiamo mai indietro"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 20:40Serie A
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31.10.2026 20:40Serie A
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Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "Il derby è sempre il derby, non conta se sono prima o dopo di noi. Per i tifosi è importante, noi vogliamo vincere e regalare a loro i 3 punti".
Sentite un po' la voglia di voler tornare a vincere dopo 7 stracittadine senza successi?
"Non guardiamo mai indietro, guardiamo a oggi. Il passato è passato, conta quello che accadrà tra poco, siamo preparati per questo".
Dove si vincerà il derby?
"Ne ho giocati tanti, serve la testa giusta, bisogna essere lucidi, non perdere la testa e mantenere la concentrazione. Questo conta di più".
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