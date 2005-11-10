Inter, Calhanoglu: "Il derby è sempre il derby. Non ci guardiamo mai indietro"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "Il derby è sempre il derby, non conta se sono prima o dopo di noi. Per i tifosi è importante, noi vogliamo vincere e regalare a loro i 3 punti".

Sentite un po' la voglia di voler tornare a vincere dopo 7 stracittadine senza successi?

"Non guardiamo mai indietro, guardiamo a oggi. Il passato è passato, conta quello che accadrà tra poco, siamo preparati per questo".

Dove si vincerà il derby?

"Ne ho giocati tanti, serve la testa giusta, bisogna essere lucidi, non perdere la testa e mantenere la concentrazione. Questo conta di più".