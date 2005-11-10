Inter, Calhanoglu: "Non dobbiamo cadere nelle loro provocazioni, serve lucidità"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby col Milan: “Chivu ha detto bene. Dobbiamo avere la motivazione, ma anche non perdere la testa. Nei derby bisogna essere sempre lucidi, avere sempre voglia di vincerlo, mantenendo però sempre la testa e non cadere nelle provocazioni degli avversari".

Non fate gol da tre derby, proverete qualcosa di diverso?

"Gli ultimi sono passati, non guardiamo indietro ma a oggi. C'è un modulo diverso, ma siamo preparati. C'è la voglia di vincerlo, ma dobbiamo essere concentrati e lucidi".

Qualche ripartenza di troppo a Venezia?

"Dobbiamo stare attenti, sappiamo la qualità del Milan che ha giocatori che fanno male: è una squadra che pressa molto alta, è difficile difendere contro di loro".