Calhanoglu: "Vogliamo dimostrare che l'Inter non è prima per caso. Non perdiamo la testa"

Hakan Calhanoglu è sempre uno dei protagonisti speciali del derby perché, oltre alla maglia dell'Inter che tuttora veste, ha indossato anche quella del Milan. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro, ha presentato così la stracittadina: "Oggi serve la concentrazione sicuramente, la lucidità di non perdere la testa. Ormai sappiamo tutti che quando la gara diventa pesante dobbiamo restare concentrati e non perdere la testa".

Non vincete un derby ormai da tanto tempo. Quanto ci tenete a vincerlo?

"Abbiamo voglia di vincere e dimostrare che non siamo primi per caso. Questa gara ti dà grandi motivazioni, poi negli ultimi derby non è andata bene come volevamo anche se abbiamo sempre giocato bene. Oggi vogliamo regalare ai tifosi i tre punti".