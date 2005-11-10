Rimonta completata per il Bologna: rigore di Bernardeschi e Monza sotto 2-1 al 59'

Bologna in vantaggio contro il Monza con il calcio di rigore realizzato da Federico Bernardeschi. Fallo ingenuo di Lucchesi che ha trattenuto vistosamente Theate e penalty assegnato dall'arbitro Zanotti dopo la revisione al VAR. Dal dischetto bravo il numero 10 rossoblù che ha incrociato con il sinistro battendo Tornqvist che aveva battezzato l'angolo giusto ma che non è riuscito a deviare. 2-1 dunque al 59'.

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