Ufficiale Cannavaro a Singapore: non è Fabio ma... Vabio. Ed è nazionale di Timor Est

Non tutti i mercati sono chiusi, in varie parti del mondo si tratta ancora e si mettono a segno alcuni colpi. Come a Singapore, dove il Tanjong Pagar United FC ha appena annunciato Vabio Cannavaro. Nessun errore di battitura, si chiama così ed è un attaccante esterno nazionale del Timor Est(3 presenze in nazionale maggiore). Il suo nome completo è Vabio Canavaro Araújo Santos Pires e "Vabio Cannavaro" è il nome di battesimo, evidentemente in onore del capitano della nazionale italiana campione del mondo 2006. Resta da capire però il motivo dell'errore, se da attribuire ai genitori o all'anagrafe...