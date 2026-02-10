Il centrale dell'Uzbekistan a Villa Stuart per l'intervento al crociato: il ct Cannavaro in visita
È iniziato il percorso di recupero di Khisniddin Alikulov. Il difensore centrale della Nazionale dell’Uzbekistan è stato operato nella giornata di ieri a Roma dal professor Pier Paolo Mariani, specialista di riferimento per numerosi club di Serie A, a Villa Stuart.
L’intervento ha riguardato la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, infortunio serio che costringerà il calciatore a un lungo stop. L’operazione è riuscita secondo i programmi e nelle prossime settimane Alikulov inizierà il protocollo riabilitativo, fondamentale per il ritorno all’attività agonistica.
Nella giornata odierna, a testimonianza della vicinanza della federazione e dello staff tecnico, il commissario tecnico dell’Uzbekistan Fabio Cannavaro ha fatto visita al giocatore direttamente in clinica. Un gesto significativo, apprezzato dall’entourage del difensore, che sottolinea l’importanza di Alikulov all’interno del progetto della nazionale in vista del Mondiale.
I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane, ma l’obiettivo resta quello di rivederlo in campo al Mondiale, quindi solo quando avrà pienamente recuperato, senza forzare le tappe. Priorità assoluta, ora, a una riabilitazione completa e senza rischi di ricadute. Con l'America all'orizzonte.