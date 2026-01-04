TMW Canovi: "Lazio? Il problema è sbloccare il portafogli di Lotito. Motta aspetta la proposta giusta"

“Il problema è sbloccare il portafoglio di Lotito”. Dario Canovi, avvocato e procuratore di lunga carriera, risponde con una battuta alla domanda su cosa si aspetti dalla Lazio ora che il mercato è stato sbloccato: “Non credo che farà molto - dice nell’A tu per tu con TMW -. Potersi muovere sul mercato non significa che spenderà^.

Spazio poi anche al futuro di Thiago Motta, storico assistito di Canovi e di suo figlio Alessandro: “È ai box perché per adesso ha rifiutato alcune offerte . Quando arriverà la proposta giusta lo rivedremo in pista” .