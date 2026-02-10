TMW Canovi sulla Fiorentina: "Rischia di retrocedere. Non è abituata a queste sfide"

Dario Canovi, decano degli operatori di calciomercato in Italia, ha commentato la difficile situazione della Fiorentina, club invischiato nella lotta per non retrocedere in Serie A da inizio stagione e che non sembra essere in grado di trovare la chiave di volta per tirarsi fuori dalla palude della bassa classifica.

"Ci sono dei campionati in cui le cose sono segnate - ha detto a TuttoMercatoWeb.com all'interno della rubrica 'A Tu per Tu" -. Quest'anno alla Fiorentina va davvero tutto male, compresa la morte di Commisso. Non è una stagione positiva. E poi gioca male. Questa Fiorentina rischia di retrocedere. Non è abituata alla salvezza, mentre squadre come Lecce, Cremonese e Parma lo sono".