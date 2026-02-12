Focus TMW Cantiere Under23, i talenti più interessanti dell'Inter che giocano in Serie C

In una stagione densa d'impegni, nazionali e internazionali, quella che sta per concludersi è stata una delle poche settimane durante la quale l'Inter di Cristian Chivu ha potuto pensare solamente ad allenarsi.

A fare gli straordinari, in casa nerazzurra, è stata, invece, la formazione Under23, iscritta nel Girone A di Serie C, reduce dal pareggio a reti bianche contro il Lumezzane nel turno infrasettimanale in corso di svolgimento. Per Chivu e tutto lo staff tecnico della prima squadra questa è stata l'occasione giusta per seguire con massima attenzione quanto proposto dai ragazzi di Stefano Vecchi, tecnico di lungo corso tornato all'Inter dopo le due ottime stagioni al Vicenza.

La rosa dei baby nerazzurri è, infatti, piena di giovani di talento che possano essere utili sia alla prima squadra che alla società per produrre introiti a bilancio con ragazzi cresciuti 'a costo zero' nelle proprie giovanili. Ma quali sono possono essere i profili più interessanti in prospettiva futura? Quello più chiacchierato è senza dubbio di Matteo Spinaccè, punta classe 2006 protagonista di un'annata da 5 gol, 2 assist e un'apparizione con in grandi in Coppa Italia lo scorso dicembre, ma non è certamente l'unico.

I talenti da seguire

LUKA TOPALOVIC – Centrocampista sloveno classe 2006, è uno dei gioielli della cantera nerazzurra. Alto 1,87 metri, può agire anche da trequartista o seconda punta grazie alla sua versatilità. Campione Primavera con l'Inter, Topalović ha già collezionato 6 presenze e 1 gol con la nazionale slovena Under21, mentre in Serie C il suo ruolino di marcia parla di 24 presenze, 4 gol e 5 assisti. Sotto contratto fino al 2029, rappresenta un investimento a lungo termine per il club.

ISSIAKA KAMATÉ – Centrocampista francese classe 2004, Kamaté vanta un curriculum di tutto rispetto con scudetto e Coppa Italia vinti con l'Inter. Alto 1,86 metri, può essere impiegato anche come ala destra o esterno destro. Di proprietà nerazzurra fino al 2029, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, il giocatore nato ad Aulnay-sous-Bois con sua duttilità tattica e la fisicità lo rendono un profilo interessante per il futuro. In questa stagione ha messo a referto 24 presenze, 4 gol e 2 assist in campionato.

SIMONE CINQUEGRANO – Esterno destro classe 2004, arrivato in prestito dal Sassuolo> con diritto di riscatto, Cinquegrano è un prodotto del vivaio neroverde con il quale ha vinto Campionato Primavera e Torneo di Viareggio. Alto 1,92 metri, può giocare anche come terzino o difensore centrale, dimostrando grande duttilità. In Serie C ha collezionato 23 presenze, 1 gol e 1 assist.

MATTEO LAVELLI – Punta centrale classe 2006, è stato capocannoniere e campione Primavera, oltre ad aver vinto la Supercoppa di categoria. Alto 1,85 metri, Lavelli ha già collezionato 2 presenze con l'Italia Under20 e vale 450.000 euro. Nato a Vimercate e figlio d'arte (il padre Diego era un calciatore), è legato all'Inter fino al 2029. In questa stagione, oltre che in Serie C, è stato impiegato anche in Youth League e in Serie A con l'esordio datato 4 gennaio 2026 nel successo per 3-1 contro il Bologna sul prato di San Siro.