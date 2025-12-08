Bufera Salah a Liverpool, il CT egiziano lo sostiene: "Simbolo di forza e determinazione"

Il futuro di Mohamed Salah a Liverpool si fa sempre più nebuloso dopo le recenti dichiarazioni pubbliche del giocatore. L’attaccante egiziano, 33 anni, relegato in panchina da Arne Slot negli ultimi tre match, ha espresso forte disagio dopo il 3-3 contro il Leeds: "Non riuscivo a credere di stare in panchina per 90 minuti. È la terza volta di fila, credo che non sia mai successo nella mia carriera". Salah ha aggiunto di sentirsi "tradito" dal club: "Ho dato tantissimo a questa squadra, lo sanno tutti, soprattutto la scorsa stagione. Mi ritrovo in panchina e non capisco perché. Il club aveva fatto molte promesse quest’estate, ora vedo che non sono state mantenute".

L’egiziano ha anche parlato di un rapporto ormai ai minimi termini con l’allenatore olandese: "Non c’è più alcuna relazione tra noi. Prima era ottima, ora non c’è più nulla"..

Di fronte a questa tempesta, il commissario tecnico dell’Egitto, Hossam Hassan, ha voluto manifestare sostegno pubblico al suo campione. Su Instagram ha pubblicato una foto con Salah, scrivendo: "Sempre un simbolo di determinazione e forza". Hassan, alla guida dei Faraoni dal febbraio 2024, considera Salah un elemento chiave della sua squadra, che esordirà nella CAN 2025 contro lo Zimbabwe il 22 dicembre.