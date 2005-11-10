Il riassetto societario del Milan non è ancora terminato. Anzi: è in pieno svolgimento. Gerry Cardinale a maggio lo aveva promesso: l’intenzione era mettere in atto una profonda riorganizzazione del club, proprio a partire dai dirigenti apicali di via Aldo Rossi.

IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DEL MILAN

Uno è già arrivato dallo scorso 1 novembre. Si tratta di James Fontanella-Khan, nuovo Chief Corporate Affairs Officer; il suo ruolo è quello che in Italia solitamente definiamo con direttore generale: si occuperà non solo di rappresentanza (c’era lui anche a Italia-Francia a San Siro assieme a Scaroni e all’ad Calvelli), ma anche di politica (ha già presenziato ad una assemblea di Lega di Serie A) e di comunicazione. Un ruolo, dunque, ad ampio raggio, che rispetta l’assoluta fiducia che Cardinale ha riposto nei suoi confronti.

IN ARRIVO L’HEAD OF FOOTBALL

Non è, ovviamente, finita qui. Non è una novità l’arrivo in rossonero di Markus Krosche nelle vesti di Head of Football, cioè capo dell’area sportiva del club. Ma quando? Ufficialmente dal 1 gennaio, praticamente anche prima, data la necessità di impostare per tempo il calciomercato invernale.