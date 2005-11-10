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Rossettini spiega l'addio alla Roma Femminile: "Volevo alzare l'asticella, non ci siamo trovati"

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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:20Calcio femminile
16.11.2026 14:20Calcio femminile
Fonti preferite
L'ex tecnico giallorosso spiega i motivi dell'addio alla Roma e ricorda Davide Astori: "La sua scomparsa mi ha cambiato la vita".
FotoTUTTOmercatoWEB

Luca Rossettini, ex tecnico della Roma Femminile, ha vinto la Panchina d'Oro per la Serie A Femminile per la stagione 2025/26. A margine della premiazione il tecnico ha parlato con i cronisti presenti, queste le sue parole raccolte da TMW

Perché si è conclusa dopo una sola stagione l'esperienza alla Roma, nonostante i risultati raggiunti?

"Come succede normalmente, al termine della stagione ci si dovrebbe ritrovare per programmare quella successiva. Come avevo già dichiarato in alcune interviste alla fine dello scorso campionato, sono una persona ambiziosa e pensavo che, per compiere un ulteriore salto di qualità, soprattutto a livello internazionale, fosse necessario sedersi intorno a un tavolo e valutare le possibilità per alzare l'asticella e provare a essere competitivi anche in Europa.

Su questo aspetto ci siamo trovati in contrasto e ci sono state anche altre situazioni, delle quali però preferisco non parlare. Voglio conservare i ricordi belli pensare al futuro. Fa strano pensare che i due allenatori che portato più trofei ai rispettivi club negli ultimi anni sono a casa. Penso all'amico Max Canzi, che in due anni alla Juventus ha conquistato quattro trofei importanti e ora è addirittura passato a fare il dirigente al Cagliari. Anche io oggi sono a casa e posso permettermi di dedicarmi alla formazione, girare per i campi e osservare tanto calcio a 360 gradi: dal settore giovanile al femminile, fino alle diverse categorie maschili. Considero questa fase un'opportunità di arricchimento personale e professionale e guardo avanti".

Possiamo dire che la proprietà non sia stata ambiziosa quanto lei?

"Con la proprietà non ho avuto la possibilità di parlare direttamente. Mi sono confrontato con la dirigenza, ma non siamo riusciti a trovare una sintonia chiara. Da parte mia c'era la volontà di provare a fare qualcosa in più nella stagione successiva, ma non ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda".

Lei ricorda spesso Davide Astori e gli dedica i suoi premi. Che tipo di amicizia vi legava e quanto ha rappresentato la sua scomparsa?

"La sua scomparsa mi ha cambiato la vita. Con Davide abbiamo condiviso il campo fianco a fianco, vivendo tanti momenti belli e anche difficili. Quando, ormai otto anni fa, è successa quella tragedia, sono rimasto profondamente scosso. È stato un evento che mi ha portato a rimettere in discussione tante cose, anche a livello personale.

Quando andai a trovare i suoi genitori e i suoi fratelli, promisi loro che, ogni volta che ne avessi avuto la possibilità, avrei ricordato Davide. Per me è un ricordo costante ed è giusto che la sua memoria venga celebrata ogni volta che è possibile. Era un campione nella vita e nello sport, ma soprattutto era un amico".

Fonte: Da Coverciano, Luca Bargellini

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