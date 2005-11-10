Inghilterra e Germania bussano per Douvikas. Ma il Como è irremovibile e conferma l'incedibilità

Un rinnovo fino al 2031, sottoscritto e ufficializzato nelle scorse ore. Ma soprattutto un ruolo sempre più da protagonista nel Como di Cesc Fabregas. Definire d'oro il momento di Anastasios Douvikas, è dire poco. Del resto la crescita esponenziale dell'attaccante greco classe '99 ne ha fatto ad oggi uno degli uomini copertina della squadra, al pari se vogliamo di Nico Paz, di Jacobo Ramon e del capitano Lucas Da Cunha.

Che numeri per Douvikas

A testimoniarlo sono i numeri. Sorprendenti, quelli della passata stagione. Clamorosi, quelli confermati quest'anno. Nello scorso campionato l'attaccante greco ha realizzato 14 reti, terminando la stagione come il secondo miglior marcatore della Serie A. Ad oggi, Douvikas ha segnato in tutte le prime quattro giornate della League Phase di Champions League, nella stagione del debutto nella competizione sia per lui che per il Como. Ad ora, 5 gol in campionato e 6 nella massima competizioni europea. Roba di alto profilo.

Volete Douvikas? No, grazie

Non c'è da sorprendersi, come detto, se il Como soltanto qualche giorno fa ha deciso di blindare Douvikas con un prolungamento fino al 2031. Così come non c'è da meravigliarsi se lo stesso Como, recentemente, ha ricevuto diversi sondaggi per l'attaccante da alcuni dei top campionati europei, nello specifico da Inghilterra e Germania. La linea del Como, però, anche in questo caso era e resta la stessa: Douvikas per la società di Suwarso è un giocatore incedibile. E il rinnovo degli scorsi giorni ne è la conferma.