Il volto corrucciato di Cesc Fabregas, quello quasi commosso di Cristian Chivu. La delegazione della Nazionale che ha varcato i cancelli di Coverciano a pochi minuti dall'inizio della cerimonia e un Giovanni Malagò che non si aspettava un crollo così verticale dell'Italia a Bruxelles eppure a margine della panchina d'oro ha voluto evidenziare il bicchiere mezzo pieno. "Il voto a queste settimane di gestione Mancini è più che sufficiente. Buono, più che buono", il pensiero del commissario della FIGC che tra un mese o sarà di nuovo Presidente o rimarrà una parentesi. Cos'altro poteva dire? Il ritorno di Mancini è stata una sua precisa scelta, forse il vero punto di rottura con quei grandi elettori che avevano spinto in Primavera per la sua candidatura e invece oggi lo osteggiano. E poi perché dire altro? Non siamo all'altezza del Belgio, ma questo già lo sapevamo. Non siamo nemmeno all'altezza di una Francia un po' più seria di quella vista a ottobre, però dieci punti in sei gare possono soddisfarci visti i presupposti. Vista la base di partenza di una Nazionale che l'ultimo Mondiale l'ha disputato nel 2014.

Roberto Mancini è consapevole delle difficoltà di questa Italia, ma anche nel 2018 le difficoltà non mancavano eppure tre anni dopo diventavamo campioni d'Europa. Ci sono tante similitudini con quella ripartenza, forse anche più varietà e senza dubbio più giovani rispetto ad allora. C'è Donnarumma che da grande speranza s'è nel frattempo trasformato in uno dei migliori portieri al Mondiale, c'è finalmente un centravanti da un gol a partita. Se però la prospettiva è il prossimo Europeo e ancor di più il prossimo Mondiale, c'è soprattutto da risolvere il principale problema di questa squadra: la difesa, nello specifico la coppa di centrali.

Se cinque anni fa Bonucci e Chiellini rappresentavano il nostro punto di forza, oggi quella composta da Bastoni e Scalvini è coppia troppo vulnerabile per sorreggere una squadra che nelle idee del CT deve giocarsela contro tutti e con un calcio propositivo. Non abbiamo marcatori all'altezza della nostra storia, non abbiamo più leader difensivi riconosciuti e riconoscibili su cui poggiare la squadra nei momenti di difficoltà. Le nostre vittorie sono sempre partite da lì e oggi è soprattutto lì - al centro della difesa - che questa Nazionale lancia segnali preoccupanti.

Ma torniamo a Coverciano, panchina d'oro 2026. Il testa a testa tra chi al primo intero anno in Serie A ha vinto campionato e Coppa Italia e chi sta costruendo mattoncino dopo mattoncino il Como dei miracoli è stato vinto da Cristian Chivu, 16 voti per l'allenatore campione d'Italia contro i 12 a Cesc Fabregas. E' il sesto allenatore dell'Inter a vincere questo riconoscimento, il terzo straniero dopo Raymond Goethals e José Mourinho che trionfava sedici anni fa. Stavolta un allenatore rumeno davanti a un altro spagnolo e questo no, non era mai capitato. Nella casa degli tecnici italiani a contendersi il premio individuale più ambito dagli allenatori di Serie A sono stati due tecnici stranieri. Che Coverciano la conoscono bene, certo. Ma che conoscono altrettanto bene anche altre realtà. Altre scuole. E' un male? No, affatto.

Del resto negli ultimi trent'anni la forza della Premier League è stata proprio questa. Parola d'ordine 'contaminazione'. A fine anni '90 Gianluca Vialli fu un apripista, poi abbiamo arricchito il calcio inglese coi vari Ancelotti, Mancini e Conte. Con Ranieri abbiamo scritto una delle pagine più belle del campionato inglese e oggi siamo rappresentati da De Zerbi e Maresca. Ma la scuola italiana è solo una delle tante, in Premier in questo momento ci sono solo due allenatori inglesi su venti e questo attingere tecnici da tutta Europa è uno dei segreti di un campionato che è il più bello e competitivo al mondo non solo perché è il più ricco.

Ecco, l'Italia per crescere deve tendere a quel modello e la giornata di ieri è stata probabilmente spartiacque. Allenatori stranieri e anche giovani che stanno tracciando una nuova strada da seguire dopo troppi anni in cui ci siamo chiusi in noi stessi nel nome di un'inesistente superiorità. Perché evolversi non solo nel calcio vuol dire anche questo. Significa contaminarsi, aprirsi. E sia la Serie A che la Nazionale stanno finalmente smettendo di provare a fermare il vento con le mani.