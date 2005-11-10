Luca Chierico, centrocampista dell'Arezzo, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nel corso della serata del Gran Galà del Calcio tenutasi proprio nella città toscana dove milita il calciatore: “Si è trattata di una stagione che ci ha visti protagonisti per tutto l'anno, siamo stati bravi a non perdere nulla per la strada e alla fine è stato molto sudato, ma anche più bello arrivare a vincere in questo modo”.

Sulla stagione di Serie B

“Possiamo uscire da questa crisi, siamo partiti secondo me bene, ma sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi, non dobbiamo fasciarci troppo la testa perché è un campionato che sarà equilibrato dalla prima all'ultima giornata, questi momenti ci sono e ci saranno e dobbiamo non farci condizionare troppo".