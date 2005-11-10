Arezzo, Chierico: "Sappiamo quali sono i nostri obiettivi, non fasciamoci la testa"Esclusiva TMW
Tommaso Maschio
Luca Chierico, centrocampista dell'Arezzo, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nel corso della serata del Gran Galà del Calcio tenutasi proprio nella città toscana dove milita il calciatore: “Si è trattata di una stagione che ci ha visti protagonisti per tutto l'anno, siamo stati bravi a non perdere nulla per la strada e alla fine è stato molto sudato, ma anche più bello arrivare a vincere in questo modo”.
Sulla stagione di Serie B
“Possiamo uscire da questa crisi, siamo partiti secondo me bene, ma sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi, non dobbiamo fasciarci troppo la testa perché è un campionato che sarà equilibrato dalla prima all'ultima giornata, questi momenti ci sono e ci saranno e dobbiamo non farci condizionare troppo".