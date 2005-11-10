Serie A Women, 7ª giornata: Roma da impazzire, Juve in rimonta. Bene la Fiorentina

Una settima giornata di Serie A Women Athora ricca di gol, emozioni e risultati sorprendenti. A prendersi la scena è soprattutto la Roma, che conserva il primato in classifica grazie a un pirotecnico 6-5 contro il Parma. Una partita incredibile, con continui ribaltamenti di fronte e ben undici reti. Le giallorosse vanno a segno con Pellegrino, una doppietta di Piemonte, Giugliano e Pilgrim, oltre a un'autorete di Szymaszek. Alle ducali non bastano le reti di Rabot, Bou, Distefano, Healy e il rigore trasformato da Szymaszek: decisivo il gol di Pilgrim al 90'+4.

Al secondo posto c'è l'Inter, ma con grande rammarico. Le nerazzurre sembravano avere in mano il big match contro la Juventus, grazie alla doppietta di Raphino tra il 54' e il 74'. Nel finale, però, le bianconere confezionano una rimonta clamorosa: Sarriegi all'89', Chiba al 90'+2 e Redondo al 90'+3 firmano il definitivo 3-2, regalando alla Juventus tre punti pesantissimi.

Spettacolo anche tra Napoli Women e Milan, che chiudono sul 3-3. Le rossonere rimontano il vantaggio iniziale di Dompig con la doppietta di Fornes, ma le campane trovano la forza di reagire con Kozak e Giordano, intervallate dalla rete di Koivisto. Tre punti importanti per la Fiorentina, che supera 2-1 la Lazio: a Severini risponde Camacho, prima dell'autorete decisiva di Zanoli al 73'.

Successo netto per il Como 1907, che si aggiudica la sfida contro il Como Women con un convincente 3-0, grazie alle reti di Bonfantini, De Rita e Wullaert. Finisce invece 1-1 tra Sassuolo e Ternana Women, con Fadda che porta avanti le emiliane e l'autorete di Hornemann nella ripresa che ristabilisce la parità.

SERIE A WOMEN - 7ª GIORNATA

Napoli Women-Milan 3-3

5' Dompig (N), 16' e 26' Fornes (M), 58' Kozak (N), 78' Koivisto (M), 84' Giordano (N)

Roma-Parma 6-5

13' Pellegrino (R), 23' Rabot (P), 30' Bou (P), 42' e 63' Piemonte (R), 45+6' Distefano (P), 65' Healy (P), 71' aut. Szymaszek, 78' rig. Szymaszek (P), 84' Giugliano (R), 90+4' Pilgrim (R)

Fiorentina-Lazio 2-1

39' Severini (F), 58' Camacho (L), 73' aut. Zanoli (F)

Sassuolo-Ternana Women 1-1

19' Fadda (S), 50' aut. Hornemann

Como 1907-Como Women 3-0

35' Bonfantini, 43' De Rita73' Wullaert

Inter-Juventus 2-3

54' e 74' Raphino (I), 89' Sarriegi (J), 90+2' Chiba (J), 90+3' Redondo (J)

SERIE A WOMEN - CLASSIFICA

Roma 18

Inter 16

Como 1907 14

Fiorentina 13

Juventus 12

Como Women 8

Ternana Women 8

Milan 7

Napoli Women 6

Parma 5

Lazio 3

Sassuolo 3