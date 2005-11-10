La nomina di Mauricio Pochettino al Manchester United era in cantiere da tempo, mentre il tecnico argentino si è ripetuto spesso sulla volontà, un giorno, di tornare in Premier League. Il momento è arrivato, nel momento in cui ha accordato il passaggio sulla panchina dei Red Devils con un contratto per giugno 2028 ed eventuale opzione di rinnovo per il 2029, lasciando così la carica di ct degli Stati Uniti. Questo però ha risvolti anche sul futuro di Cesc Fabregas: il catalano di 39 anni era uno dei nomi segnati in lista per aprire una nuova era a Old Trafford dopo l'ennesimo fallimento.

Il retroscena

Oltre a Unai Emery e Fabian Hurzeler, rispettivamente alla guida dell'Aston Villa e del Brighton delle meraviglie (2° posto in Premier League), l'ex capitano dell'Arsenal e oggi allenatore del Como sta strabiliando in Champions League, dopo aver tagliato il traguardo storico del quarto posto in Serie A la scorsa stagione. Sotto gli occhi delle alte cariche del Manchester United, presenti al Sinigaglia e a pezzi per il 4-1 incassato dai lariani in Champions League a ottobre, è iniziato il percorso graduale di avvicinamento all'esonero per Michael Carrick. Il CEO Omar Berrada da mesi stima Fabregas, da quando ha portato il Como in Europa per la prima volta nella storia. Tuttavia, secondo indiscrezioni dall'Inghilterra, i discorsi su un futuro a Old Trafford non si sarebbero spinti più in là di un gradimento espresso dagli inglesi.

Chi resta a inseguirlo

Depennato lo United, tuttavia, Fabregas continua ad essere fortemente monitorato da club di alto calibro dei principali campionati europei. A partire da Chelsea - qualora Xabi Alonso saltasse - e Arsenal - per un eventuale fine ciclo di Mikel Arteta - in Premier, passando per il Barcellona. Se non nell'immediato, al termine del rapporto consolidato con Hansi Flick, il club catalano potrebbe seriamente pensare di riportare in blaugrana il 39enne nel medio termine, dopo il glorioso passato (151 presenze, 42 gol e 50 assist con 6 trofei ad accompagnare) da calciatore.