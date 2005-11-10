Il mercato di gennaio potrebbe riportare Manu Koné al centro delle trattative. Il centrocampista della Roma è finito nuovamente nel mirino della Premier League: Manchester United e Chelsea stanno valutando un possibile affondo, con l'intenzione di convincere i giallorossi attraverso un'offerta importante.

La valutazione fissata dalla società si aggira tra i 55 e i 60 milioni di euro, una cifra che obbligherebbe la dirigenza a prendere in considerazione la proposta. Nonostante questo, Gian Piero Gasperini considera il francese un elemento fondamentale del proprio centrocampo e non vorrebbe privarsene. Già in estate il Chelsea aveva provato a chiudere l'operazione, arrivando a mettere sul piatto 60 milioni tra una parte economica e il possibile inserimento di Gittens. La trattativa si era però fermata dopo il no dell'allenatore.

Koné, il nodo economico e il futuro alla Roma

La situazione potrebbe cambiare soltanto davanti a un'offerta difficilmente rifiutabile. Una cessione garantirebbe infatti alla Roma una plusvalenza considerevole: il valore del giocatore a bilancio è di circa nove milioni, con un possibile guadagno tra i 45 e i 50 milioni. Una risorsa importante anche alla luce della necessità del club di sistemare i conti con la UEFA.

Gasperini potrebbe prendere in considerazione l'addio soltanto a determinate condizioni: l'eventuale cessione dovrebbe consentire di finanziare l'arrivo dell'attaccante cercato dalla società e, soprattutto, essere accompagnata dall'acquisto di un centrocampista in grado di sostituire adeguatamente Koné.



C'è poi la questione contrattuale. Il francese è legato alla Roma fino al 2029 con uno stipendio di circa 3,2 milioni di euro più bonus. Se il club decidesse di puntare ancora su di lui, potrebbe diventare necessario discutere un rinnovo con adeguamento economico. Per ora, però, ogni scenario resta aperto: molto dipenderà dalle offerte che arriveranno a gennaio e dalla posizione di Gasperini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.