Il vicepresidente dell'Inter e leggenda del club nerazzurro, Javier Zanetti, ha parlato a margine del "Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano", intitolato a Italo Galbiati. Ecco le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Il significato di questa serata, di questo premio? Sono onorato e orgoglioso di prendere questo premio in memoria di Italo Galbiati, ringrazio tutte le persone che hanno pensato a me per questo premio".

L'Inter si conferma sempre, oggi un altro oro da aggiungere ai trofei dell'anno scorso, la Panchina d'Oro di Chivu.

"Sono felicissimo per Cristian perché merita questa Panchina d'Oro, per quello che sta facendo, quello che ha fatto e quello che farà. Conosco Cristian da quando eravamo compagni, è un fratello per me e sinceramente non avevo dubbi su tutto quello che lui poteva fare. E credo che stia facendo, insieme a tutti noi, assieme a una squadra di ragazzi con grande personalità e grande responsabilità, un ottimo lavoro".

Quanto è cresciuto Chivu in questi anni?

"Mi è piaciuto tantissimo perché ha fatto un percorso con noi nel settore giovanile. Lì si vedeva la sua visione, la sua ambizione e la sua passione per questo sport. Da quando è con noi in prima squadra, noi non avevamo dubbi perché è uno di famiglia. Sa trasmettere i valori che noi vogliamo per i nostri giocatori e conosce i valori che ha l'Inter. Allora per questo credo che lui in certi momenti sa fare la differenza".

Chivu non si è mai nascosto, ha detto: "Partiamo per vincere tutto".

"Non ci siamo mai nascosti noi come società. Siamo una società, un gruppo di giocatori che quando si sbaglia non cerchiamo alibi, ci prendiamo le nostre responsabilità, cerchiamo sempre di guardare avanti e credo che questo sia una cosa molto importante per un gruppo e una società che è ambiziosa e che vuole competere per grandi traguardi".

Questo vuol dire che dopo il double dello scorso anno si deve aggiungere qualcosa e si deve puntare anche fuori dai nostri confini, per la Champions?

"No, questo vuol dire che vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni che dovremo giocare. E credo che ci siano i presupposti per poter far bene e per poter sperare. Non è semplice, non sarà facile perché sono tre competizioni difficilissime. Già il campionato italiano è molto equilibrato, stiamo vedendo che tutte le squadre sono lì a pochi punti e sarà da lottare fino alla fine".

Il tuo ruolo è stato fondamentale in quell'operazione: quanto sei orgoglioso di Lautaro Martínez?

"Sono felicissimo per Lauti perché quando ci siamo conosciuti, che lui era molto giovane, noi ci aspettavamo questo suo presente. Sinceramente è un ragazzo di grande personalità, che trasmette grande senso di appartenenza, che ha una grandissima voglia sempre di mettersi per primo a disposizione e siamo contenti che sia il nostro capitano".

E vedere Nico Paz all'Inter rimane un sogno per lei o ci crede ancora?

"Nico Paz è un giocatore del Como e io lo rispetto per questo, e sono felicissimo che stia facendo molto bene nella Nazionale argentina".