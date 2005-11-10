Galliani risponde a Malagò: "Niente ricorso? Serve serenità. Se vinco, confermo Mancini"

Adriano Galliani ha parlato dal "Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano", intitolato a Italo Galbiati. Ecco le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Ho voluto tanto bene a Italo. Tanto è vero che le ultime cose Italo le ha fatte addirittura nel Monza. Quando a quasi 80 anni lo vedevo calciare con la maestria di sempre, incredibile, come un bambino. Italo davvero un maestro, un maestro di calcio. Italo ha insegnato a calciare in porta Ibrahimovic, quando Ibra era alla Juventus. Ibra arriva dall'Ajax alla Juve, era un giocatore fortissimo, ma calciava male in porta. Fabio Capello mi dice sempre che quello che glieli ha raddrizzati lui piedi, Italo Galbiati. Poi Italo Galbiati non era solo un bravo allenatore, era un talent scout pazzesco, lui ha trovato tanti ragazzi per il Milan. Una vita passata con Fabio, è andato con lui al Madrid, alla Juve, alla Roma, nazionale inglese, nazionale russa, insomma, una vita dedicata al calcio di una persona di grande talento. Secondo me adesso, senza offendere gli allenatori attuali, ma allenatori bravi come Italo Galbiati, ce ne sono davvero pochi".

Sulle vicende invece FIGC cosa ci può dire? Oggi c'è stato anche un gesto da parte sua.

"Posso dire che ho pensato di non fare nessun ricorso perché il calcio ha già tanti problemi, ha bisogno di serenità, di tranquillità. Ho rinunciato, anche se continuo a pensare che sia assolutamente un vulnus che qualcuno possa votare prima un candidato e poi l'altro. Perché con questo giochino, in qualunque momento, potrebbe nascere una compravendita di voti, in qualunque momento uno ti revoca o ti dà e cambia tutto. Io penso che vada regolamentata questa cosa qui perché. Io ho detto al mio avvocato: "Basta, basta, basta: lasciamo perdere, andiamo al 14 dicembre sereni e tranquilli". Credo che 50 anni di calcio mi impongano questa scelta. Mi hanno, anzi, non mi impongono: 50 anni di calcio mi hanno imposto questa scelta".

Fiducioso?

"Non voglio essere né fiducioso né non fiducioso. Siamo due candidati, uno vincerà, con serenità vedremo come andranno le cose".

Se vincesse, confermerebbe Mancini?

"Ma no, adesso parlare di questa roba qui non sta a me, ma assolutamente sì, comunque, in ogni caso, certamente sì".

Che idea si è fatto della situazione attuale e soprattutto lei cosa potrebbe portare?

"Sono troppe le cose che io penso si debbano fare, le ho scritte nel mio programma elettorale. Allora adesso siamo qui per ricordare, questa sera darò un premio alla memoria — con il mio figlioccio Daniele Massaro — un premio al grande indimenticabile Franco Baresi. Sono così tante le cose che dovremmo fare, per cui vi rimando al mio programma. L'avete visto a proposito il mio programma? Ecco, allora, quello che ho scritto è quello che penso che vada fatto".

La sua cravatta ha un calciatore in maglia rossa.

"Un regalo che mi ha fatto Paolo Berlusconi, ai tempi del Monza, è una maglia biancorossa, è la maglia del Monza, città dove io sono nato. E quindi Paolo Berlusconi ha fatto fare un po' di cravatte che ha regalato ad amici, fra cui il sottoscritto, e questa è una cravatta fatta apposta da un sarto napoletano e gli uomini sono con la maglia del Monza".

Su Varela: lei che ne ha visti tanti, se ne sta parlando tantissimo. È da big?

"Beh, il capocannoniere della Serie A, ci mancherebbe altro. Complimenti a chi l'ha scovato perché mi sembra un buonissimo giocatore".

E il giovane italiano più forte in questo momento che le ha rubato l'occhio qual è?

"Non voglio fare i commenti, dopo dicono che voglio infilarmi nella nazionale, e altro...".