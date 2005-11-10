“Questa sosta è stata diversa da quella di settembre, ma è stata utile. È arrivata dopo una settimana pesante e l'abbiamo usata anche per non prendere decisioni pesanti. Ci siamo ritrovati dopo due giorni dalla sconfitta contro la Cremonese e abbiamo ricominciato a lavorare in vista della trasferta di Ascoli”. Il laterale del Vicenza Lorenzo Caferri, intervistato nel corso della trasmissione 'Rigorosamente Calcio', ha parlato così di questa settimana di stop per gli impegni delle Nazionali facendo anche autocritica: “Tutti dobbiamo metterci in discussione e autoanalizzarsi perché sappiamo dove abbiamo sbagliato e ora dobbiamo riprendere il cammino, il gruppo è sano e cerchiamo di capire cosa non va”.

Sulle parole di Zamuner in conferenza stampa

Caferri poi torna sulle parole del direttore sportivo Zamuner nella conferenza stampa della scorsa settimana: “La responsabilità è di tutti, la forza di una squadra non è puntare il dito contro qualcuno, ma trovare soluzioni. Stiamo provando a capire dove stiamo mancando continuando a lavorare. - prosegue il classe '99 come riporta Trivenetogoal.it – In questo momento siamo fragili, ci spegniamo alla prima difficoltà e dunque dobbiamo migliorare e rimanere sempre sul pezzo e non rincorrere sempre, così miglioreremo sicuramente”.

Sul livello della Serie B e il mercato di gennaio

Il calciatore biancorosso si sofferma anche sul salto di categoria: “Mi aspettavo grande differenza rispetto alla Serie C, ma non così tanto. Ci sono situazioni con giocatori forti e basta la minima disattenzione per venire puniti. - prosegue Caferri guardando a gennaio – Nel calcio sappiamo come funziona, se le cose non vanno bene bisogna fare qualcosa per migliorare, però siamo ancora padroni del nostro destino e non dobbiamo farci distrarre da altre cose”.

Sul rapporto col tecnico Gallo

Infine Caferri parla del tecnico Fabio Gallo che dopo il ko contro la Cremonese aveva visto la sua panchina traballare pericolosamente: “Sono legato a lui e alla società perché hanno avuto il coraggio di portare qui a Vicenza un giocatore che era alla Giana Erminio ed aveva obiettivi diversi. Ora ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui vanno male però noi stiamo andando tutti nella stessa direzione. - conclude l'esterno - La responsabilità nel gruppo c’è anche perché ne traiamo beneficio tutti, dobbiamo pensare positivo e andare avanti. È l’unica strada che conosco senza puntare il dito, l’obiettivo comune è portare il Vicenza alla salvezza”.