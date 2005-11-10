Se il ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna, in occasione del derby di domenica contro il Forlì vinto per 2-0 dai giallorossi, continua a fare discutere gli appassionati di calcio, l'operazione messa in campo del club romagnolo ha già dato grandi risultati con un Benelli che ha fatto registrare il tutto esaurito con tanto di record di incasso, anche per via di biglietti poco in linea con i prezzi della terza serie, e un audience mai vista in tv.

Record d'ascolti per la Serie C su Sky

La sfida fra Ravenna e Forlì, valida per la quattordicesima giornata di Serie C, ha infatti registrare l'1,7% di share su Sky Sport e Sky Sport Calcio raccogliendo oltre 233mila spettatori medi complessivi in total audience. Il picco ovviamente c'è stato nel primo tempo quando Ronaldinho, schierato da titolare da Andrea Mandorlini, è rimasto in campo: i primi 45 minuti hanno infatti raccolto 349 mila spettatori medi complessivi in total audience. È il miglior ascolto di sempre per un match di Serie C su Sky. Bene anche il prepartita che ha registrato quasi 160mila spettatori medi complessivi.