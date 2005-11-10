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Luca Rossettini vince la Panchina d'Oro femminile: "Una grande emozione, ringrazio tutti"

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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:03Calcio femminile
16.11.2026 13:03Calcio femminile
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L'ex tecnico della Roma Femminile premiato dopo lo scudetto: sul podio anche Sassarini e Piovani. Rossettini ricorda Davide Astori.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Panchina d'Oro per la Serie A femminile è stata vinta da Luca Rossettini, ex allenatore della Roma Femminile che lo scorso anno ha vinto lo scudetto. Sul podio Davide Sassarini, lo scorso anno al Napoli e Giampiero Piovani, ex Inter oggi alla Roma. Rossettini dopo la vittoria del premia ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Per me ricevere questo premio di fronte a Renzo Ulivieri è una grande emozione. In più c'è Mario Beretta che mi ha vissuto da calciatore. Così come Ulivieri mi ha fatto esordire in Serie C. Ringrazio colleghi e colleghe per la stima. Ringrazio la mia famiglia, la squadra e il club che sono state protagoniste di una stagione di ripartenza. Ci tengo a ricordare in quest'occasione un amico e un campione che non c'è più da otto anni: Davide Astori".

Selena Mazzantini invece ha vinto il trofeo per quanto riguarda la Serie B Femminile per la sua stagione al Como 1907: "Volevo ringraziare chi mi ha votato - ha detto l'allenatrice del Como -. Sono orgogliosa di questo premio, perché da valore ulteriore al lavoro che facciamo e che accomunano tutti gli allenatori. Si tratta di un riconoscimento individuale, ma voglio condividerlo con tutte le ragazze della squadra, con lo staff e con il club che ci supporta costantemente. Per ultimo voglio dire che questo premio deve essere un ulteriore stimolo per continuare a migliorarci".

Fonte: Da Coverciano, Luca Bargellini

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