Braglia: "Italia, Mancini ha sbagliato a colpevolizzare Donnarumma"

A commentare i temi del giorno alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia. Che ha cominciato da Soulè: "E' uno diverso da Ilicic, ma come potenzialità può arrivare lì. Sicuramente deve crescere come numero di gol. Ha qualità importanti, credo che anche la fiducia dell'allenatore faccia tanto nella maturazione di un giocatore. Gasperini migliora tutta la rosa".

Milan, per Endrick fino a 60 mln da offrire al Real Madrid:

"Io non avrei dato via Camarda e avrei cercato di valorizzarlo allora per farlo crescerei. Io puntarei su di lui e spenderei 60 mln su Endrick, non su Tresoldi".

E la Juve dove deve investire?

"Sono fiducioso, il campionato dura fino a gennaio e poi ne inizia un altro. Con tutti i titolari che rientreranno e che gli sono mancati farà meglio. E' più facile che il Como vada avanti in Champions che in campionato. Anche perché ha una rosa che non è ancora pronta per certi obiettivi. Credo che il Milan sia un grosso pericolo. Al Milan vedo una proprietà che sta affiandando fortemente il tecnico".

Ekhator più forte di Woltemade?

"Sì, è più giocatore d'area e ha più colpi di Woltemade. Sarà la rivelazione del girone del ritorno della Juve. Io non prenderei mai Sorloth ma lancerei Ekhator".

Cosa deve dire a Mancini?

"Quando si fa l'allenatore bisogna avere rispetto dei propri giocatori. Non si può additare il portiere come colpevole. Al di là che lo sa già il diretto interessato se fa un errore, ma scaricare la responsabilità solo su un giocatore non va. Donnarumma, se tu gli fai 50 passaggi all'indietro, ci sta che una volta possa sbagliare. Se sbaglia un portiere nella continua ricerca del gioco dal basso, ci può stare che sbagli di più di altri. E al 90% prende il gol".

De Bruyne-Hojlund, perché la doppia versione Napoli-Nazionale?

"De Bruyne è totalmente diverso da quello visto a Napoli. Sicuramente è il contesto, ma la determinazione che vediamo in Nazionale è completamente diversa rispetto a quella nel club. Non può essere solo il contorno, ma un modo di giocare e di stare insieme in squadra".