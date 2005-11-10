L'esperienza ad Avellino doveva rappresentare uno step ulteriore per l'esterno offensivo Sebastiano Di Paolo dopo l'ottima stagione al Siracusa nella passata stagione dove aveva messo a segno nove reti in 32 presenze in Serie C. E invece a gennaio la sua avventura in Irpinia potrebbe già terminare con il Cagliari, proprietario del cartellino, che non è affatto felice del suo scarso impiego.

Penalizzato dal cambio di modulo

Il talento classe 2006 doveva essere uno degli esterni offensivi nel 4-2-3-1 teorizzato dal tecnico Alessandro Nesta fin dal suo sbarco ad Avellino, ma un po' il mercato e un po' le esigenze concrete hanno portato l'allenatore a modificare molto presto il proprio modulo in un 3-5-2 dove Di Paolo non ha trovato finora spazio con appena 10 minuti, in due gare, collezionati in questo avvio di stagione giocando anche in una posizione adattata come quella di esterno a tutto campo.

Cambio maglia a gennaio?

Un impiego che, come sottolinea Tuttoavellino.it, non soddisfa il Cagliari che sta infatti valutando di interrompere il prestito a gennaio per poi cederlo nuovamente in prestito, in Serie B o Serie C, in un club dove possa giocare nel suo ruolo, avere maggiore continuità e proseguire nel suo percorso di crescita.