Il 17 novembre 1991, allo stadio Delle Alpi di Torino, va in scena il derby della Mole. Da una parte i granata, dall'altra gli eterni rivali della Juventus, guidati da Giovanni Trapattoni. Il tecnico bianconero, nelle settimane precedenti, aveva insistito più volte con la società per ottenere un rinforzo in vista della sessione autunnale del calciomercato. Perché, oltre trent'anni fa, il mercato di riparazione si svolgeva a novembre e non a gennaio. E il Trap aveva individuato il suo obiettivo in un giovane centrocampista del Lecce: Antonio Conte.

Il nuovo che avanza

Aveva esordito in Serie A appena sedicenne, il 6 aprile 1986, nella partita contro il Pisa, e dopo una parentesi nelle giovanili era riuscito a conquistarsi progressivamente un posto in prima squadra, diventando un elemento importante del centrocampo giallorosso. Un grave infortunio alla tibia aveva rischiato di comprometterne la carriera, costringendolo a un lungo periodo lontano dal campo. La Juventus lo acquista per sette miliardi di lire.

Il Torino di Emiliano Mondonico è una squadra competitiva e particolarmente agguerrita, soprattutto quando si tratta di affrontare la Juventus. Il derby, davanti a 58.607 spettatori, si sblocca dopo appena undici minuti: Alessio mette in mezzo un pallone che Pierluigi Casiraghi, di testa, trasforma nel gol dell'1-0. La partita si complica progressivamente per i granata. Pasquale Bruno rimedia l'espulsione per doppia ammonizione. Nella ripresa è Roberto Policano a lasciare il Torino in nove uomini, dopo aver colpito da terra un avversario con un calcio di reazione.

A due minuti dal termine, Trapattoni decide di concedere ad Antonio Conte il suo debutto ufficiale con la maglia della Juventus. Il giovane salentino entra al posto di Totò Schillaci, proprio nei minuti conclusivi di un derby che sembra non voler finire mai.