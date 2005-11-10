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Virtus Entella, Tiritiello: "Quest'anno Serie B tosta e dura, ma ci stiamo riprendendo"TMW
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 22:34Serie B
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16.11.2026 22:34Serie B
Il difensore poi elogia anche il tecnico Chiappella: "In gamba, sta crescendo assieme a noi"
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Il difensore della Virtus Entella Andrea Tiritiello ha parlato dal palco del Gran Galà del calcio dopo il premio come miglior difensore della scorsa stagione: "Devo ringraziare chi ha pensato a me per questo premio, i numeri mi hanno aiutato, ma ora penso alla stagione attuale: è un campionato duro, tosto, e noi abbiamo avuto qualche difficoltà, ma ci stiamo riprendendo".
Una nota a mister Chiappella
"È un allenatore giovane, che sta crescendo insieme a noi ma è molto in gamba, e noi lo aiuteremo".
Fonte: Dall'inviata ad Arezzo Claudia Marrone
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