Il difensore della Virtus Entella Andrea Tiritiello ha parlato dal palco del Gran Galà del calcio dopo il premio come miglior difensore della scorsa stagione: "Devo ringraziare chi ha pensato a me per questo premio, i numeri mi hanno aiutato, ma ora penso alla stagione attuale: è un campionato duro, tosto, e noi abbiamo avuto qualche difficoltà, ma ci stiamo riprendendo".

Una nota a mister Chiappella

"È un allenatore giovane, che sta crescendo insieme a noi ma è molto in gamba, e noi lo aiuteremo".