Nonostante la Serie A venga spesso criticata per la poca qualità, ha ancora molti calciatori di valore, anche se non tutti riescono a rendere per quelle che sono le aspettative. TuttomercatoWeb.com ha stilato una classifica con i 5 giocatori che hanno visto di più crollare il prezzo del loro cartellino rispetto alla scorsa estate: al primo posto c'è sicuramente Goncalo Ramos del Milan, mentre dietro di lui troviamo Randal Kolo Muani della Juventus e Jonathan Rowe dell'Atalanta, in prestito con obbligo dal Bologna. Quarto Moise Kean, in prestito con obbligo dalla Fiorentina al Como, chiude la graduatoria Oumar Solet dell'Udinese.

Gonçalo Ramos (Milan)

Il colpo di Gerry Cardinale è stato senza dubbio l'attaccante portoghese ex PSG, pagato 73,1 milioni di euro con bonus che possono far lievitare l'esborso a 86 milioni. Al Milan però sta faticando notevolmente ed è fermo a quota 3 gol e 2 assist in 14 partite, ai quali vanno aggiunti 3 centri con la Nazionale. Oggi si fa fatica a pensare che qualcuno possa offrire più di 45 milioni per tentare di rubarlo al Diavolo.

Valore diminuito di 41 milioni di euro.

Randal Kolo Muani (Juventus)

Spalletti ha inseguito a lungo il centravanti che aveva fatto innamorare la Juventus nei pochi mesi trascorsi a Torino nel 2025 e così ha dato il via libera per riportarlo alla Continassa. L'operazione, qualora tutte le condizioni dovessero verificarsi, comporterà un investimento di 53,2 milioni di euro da parte dei bianconeri, che non possono essere contenti dei 4 gol e 4 assist in 15 partite. Il prezzo lo fa sempre il mercato, ma nessuno metterebbe sul piatto più di 30 milioni di euro per lui.

Valore diminuito di 23,2 milioni di euro.

Jonathan Rowe (Atalanta, in prestito con obbligo dal Bologna)

La vera sorpresa in negativo in casa Atalanta è proprio lui. Prelevato dal Bologna per 40 milioni di euro tra prestito, riscatto e bonus, ha giocato 10 partite sotto la guida di Maurizio Sarri e non è ancora riuscito a trovare la via del gol o a fare un assist. In rossoblù aveva fatto intravedere sprazzi da fuoriclasse, ora 20 milioni di euro sono il giusto compromesso con l'avvio disastroso in maglia nerazzurra.

Valore diminuito di 20 milioni di euro.

Moise Kean (Como, in prestito con obbligo dalla Fiorentina)

Il Como ha fatto carte false per averlo, le ha provate tutte con la Fiorentina e alla fine ha convinto Paratici a liberarsene. Il classe 2000 costerà al massimo 40 milioni di euro, ma c'è già chi pensa che l'affare lo abbiano fatto i viola a cederlo tenendosi pure il 10% sulla futura rivendita. Nelle 4 presenze con i lariani ha fornito 1 solo assist e poi si è fermato a causa del solito problema alla tibia che preoccupava Fabregas e il suo staff già al momento dell'acquisto. Anche per questo nessuno firmerebbe un assegno superiore a 25 milioni di euro per acquistarlo.

Valore diminuito di 15 milioni di euro.

Oumar Solet (Udinese)

L'Udinese lo prese a parametro zero a gennaio 2025, ma fin da subito l'ex Salisburgo fece intendere di che pasta fosse fatto. L'Inter è la società che più a lungo ha provato a strapparlo ai bianconeri, che hanno sempre fatto muro, chiedendo circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Nel momento in cui le parti sembravano essere vicine, ecco che i nerazzurri si sono tirati indietro per dei dubbi sulle condizioni di uno dei suoi due ginocchi. Tra stop per guai muscolari e sconfitte dolorose, il 2026-2027 dell'ivoriano non è iniziato nel migliore dei modi e il suo valore è sceso a 15 milioni di euro.

Valore diminuito di 15 milioni di euro.