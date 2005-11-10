Il Como fa la voce grossa nella Top 11 di Serie A Women: tre le rappresentati lariane

La settima giornata di Serie A Women è stata scoppiettante con tanti gol e rimonte clamorose come quelle di Roma, contro il Parma (6-5 il finale) e della Juventus sul campo dell'Inter (3-2 il finale per le bianconere). Ma a trionfare nella Top 11 pubblicata sui canali del campionato e della FIGC è il Como 1907 che vince nettamente il derby con il Como Women, mantiene il terzo posto e piazza tre giocatrici nell'undici di giornata. Si tratta della portiera Durante, della terzina De Rita e dell'esterna offensiva Bonfantini. A seguire le lariane c'è la Roma con due calciatrici (Giugliano e Piemonte), mentre hanno una rappresentante a testa Milan, Ternana Women, Napoli Women, Fiorentina, Juventus e Inter.

La Top 11 della 7ª giornata di Serie A Women

Di seguito la Top 11 della settima giornata di Serie A Women schierata con il 4-2-3-1: Durante (Como 1907); De Rita (Como 1907), Koivisto (Milan), Massimino (Ternana Women) Giordano (Napoli Women); Severini (Fiorentina), Giugliano (Roma); Bonfantini (Como 1907), Chiba (Juventus), Raphino (Inter); Piemonte (Roma)

La 7ª giornata di Serie A Women

Napoli Women-Milan 3-3

5' Dompig (N), 16' e 26' Fornes (M), 58' Kozak (N), 78' Koivisto (M), 84' Giordano (N)

Roma-Parma 6-5

13' Pellegrino (R), 23' Rabot (P), 30' Bou (P), 42' e 63' Piemonte (R), 45+6' Distefano (P), 65' Healy (P), 71' aut. Szymaszek, 78' rig. Szymaszek (P), 84' Giugliano (R), 90+4' Pilgrim (R)

Fiorentina-Lazio 2-1

39' Severini (F), 58' Camacho (L), 73' aut. Zanoli (F)

Sassuolo-Ternana Women 1-1

19' Fadda (S), 50' aut. Hornemann

Como 1907-Como Women 3-0

35' Bonfantini, 43' De Rita73' Wullaert

Inter-Juventus 2-3

54' e 74' Raphino (I), 89' Sarriegi (J), 90+2' Chiba (J), 90+3' Redondo (J)

La classifica di Serie A

Roma 18

Inter 16

Como 1907 14

Fiorentina 13

Juventus 12

Como Women 8

Ternana Women 8

Milan 7

Napoli Women 6

Parma 5

Lazio 3

Sassuolo 3