Massimo Orlando: "Milan, Tresoldi non vale 60 mln. E investirei sulla difesa"

L'ex calciatore Massimo Orlando è stato ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. E ha detto la sua su Mati Soulè: "Che il giocatore fosse talentuoso lo avevamo già visto, però era un po' fragile ed effettivamente dava l'impressione di uno discontinuo. Ma a volte la fortuna dei giocatori è quella di trovare l'allenatore giusto, che lo fa diventare giocarìtore a 360 gradi. Gasp lo ha completato, ora ha fisico, vede la porta. Ed è una fortuna anche per Gasperini trovare uno come lui da migliorare. E' destinato a diventare potenzialmente un campione".

Milan, per Endrick fino a 60 mln da offrire al Real Madrid:

"Ho visto tante volte Tresoldi e non mi fa impazzire, non credo valga 60 mln e li investirei su Endrick. Il Milan comunque farà due operazioni di preso. Se trova equilibrio a centrocampo e due difensori più forti degli attuali, il Milan diventa pericosolo. Investirei più dietro che avanti al momento".

E la Juve dove deve investire?

"Adesso rientra Yildiz, per me la squadra c'è. Quando tutti dicono che molti non sono da Juve, è vero, perché ci si ricorda della Juve di prima. Ma ci sono dei giocatori che possono fare bene. Spalletti deve avere le idee chiare quanto rientreranno certi giocatori. Per me Yildiz e Alajbegovic sugli esterni dovrebbero giocare sempre. Anche lui deve trovare una soluzione dal punto di vista tattico, perché ha cambiato troppo e spesso, non dando continuità. Gli infortuni pesano, però la Juve è una squadra costruita per essere offensiva. Ha sei esterni di qualità, ora ha anche Kolo Muani. Fatica a metà campo, in difesa i problemi ci sono, ma la Juve deve essere una squadra che fa la partita. Sorloth? Lo prenderei a gennaio. Non è Woltemade, è uno da prendere in prestito".

Come ha visto l'Italia col Belgio?

"Sulla formazione di ieri ha messo Pisilli alto a destra, un centrocampo spesso scavalcato e comunque uomini presi sempre nell'uno contro uno. E' un progetto che è partito e vedremo come evolverà. Siamo ancora l'ottava-nona squadra europea, la strada è molto lunga".

De Bruyne-Hojlund, perché la doppia versione Napoli-Nazionale?

"Un giocatore come De Bruyne che si divertiva e faceva calcio di qualità al City, poi viene in Italia e cominciano a rompergli le scatole...quello è uno a cui non devi dire nulla, dirgli di fare come gli pare, cosa che in Italia non funziona. Juve, Napoli e Atalanta non sono state capaci di rinnovarsi con allenatori con idee diverse. Non hanno avuto coraggio. Serve avere una mentalità più europea".