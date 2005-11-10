Con la sosta di novembre che sta per terminare, è giunto il momento anche per i primi bilanci. TuttomercatoWeb.com ha stilato una classifica dei 5 giocatori che militano in Serie A che hanno aumentato maggiormente il loro valore dall'estate a oggi: al primo posto troviamo Alphadjo Cisse del Milan, seguito da Gustavo Varela del Monza e da Davide Frattesi della Lazio. Chiudono la graduatoria Antonio Raimondo e Giorgi Kvernadze, entrambi il forza al Frosinone, ma con l'italiano in prestito secco dal Bologna.

Alphadjo Cisse (Milan)

La vera sorpresa in casa Milan è l'ex Catanzaro. Acquistato a inizio 2025 per 10 milioni di euro complessivi, è diventato l'uomo copertina della squadra di Ruben Amorim fin dall'esordio contro il Torino, affermandosi anche in Europa League: 8 gol in 11 gare con il Diavolo bastano e avanzano per attirare l'attenzione delle squadre di Premier League, tra cui il Brighton. Per convincere Cardinale a privarsene gli inglesi dovranno sborsare 55 milioni di euro.

Valore aumentato di 45 milioni di euro.

Gustavo Varela (Monza)

Il classe 2005 si è ormai preso la scena con il Monza: 11 gol stagionali e 1 assist in 11 partite bastano a spiegare l'impatto che ha avuto con l'Italia. Pagato 3,5 milioni di euro in estate, il Benfica si è riservato il 20% sulla futura rivendita e la possibilità avere la priorità sugli altri club pareggiando le loro offerte. Su di lui c'è soprattutto il Napoli, ma a gennaio non si muoverà per meno di 40 milioni di euro.

Valore aumentato di 37,5 milioni di euro.

Davide Frattesi (Lazio, in prestito con diritto dall'Inter)

All'Inter era chiuso da Calhanoglu, Zielinski, Barella, Sucic e Mkhitaryan, ma alla Lazio sta dimostrando il giocatore che è. Il centrocampista dai gol pesanti ha lasciato i nerazzurri, che si sono comunque garantiti il 50% sulla futura rivendita, per 15 milioni di euro complessivi tra parte fissa, bonus e riscatto, ma i 4 gol nella Capitale e i 2 con la Nazionale in questo scorcio di 2026 fanno sì che Lotito non si siederebbe a un tavolo per meno di 40 milioni di euro.

Valore aumentato di 25 milioni di euro.

Antonio Raimondo (Frosinone, in prestito secco dal Bologna)

Il centravanti 22enne non è mai stato in vendita e il Bologna ha sempre valutato solo prestiti secchi, ma a luglio chi esagerava poteva mettere sul piatto al massimo 5 milioni di euro per lui. A novembre però è già a 9 gol e 1 assist in 11 gare e ne vale almeno 25. Al Frosinone sta crescendo, poi tornerà in Emilia-Romagna e con il club rossoblù deciderà il suo futuro, che rischia di essere lontano da Casteldebole, visto che pure la Juventus ha messo gli occhi su di lui.

Valore aumentato di 20 milioni di euro.

Giorgi Kvernadze (Frosinone)

Il georgiano è costato 900mila euro nel 2024 e dopo gli anni in Serie B è cresciuto fino a essere vendibile per 5 milioni di euro prima del 2026-2027. Alvini lo ha trasformato in un esterno letale da uno contro uno, tant'è che molti lo hanno paragonato addirittura al suo connazionale Kvaratskhelia. Castagnini si è detto fiducioso riguardo la clausola da 4 milioni presente nel suo contratto e così la base d'asta per uno da 5 gol e 5 assist 12 stagionali diventerà di 25 milioni di euro. La Roma lo sta osservando da tempo e non è l'unica.

Valore aumentato di 20 milioni di euro.