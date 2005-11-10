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Vicenza, Zamuner: "Lo scorso anno ci siamo divertiti, quest'anno meno. Ma serve lucidità"TMW
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Tommaso Maschio
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ieri alle 23:19Serie B
autore Tommaso Maschio
16.11.2026 23:19Serie B
Il direttore sportivo dal palco: "Non dobbiamo rinnegare le scelte fatte, il lavoro paga sempre"
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Anche il direttore sportivo del Vicenza Giorgio Zamuner è stato premiato nel corso del Gran Galà del Calcio per la splendida vittoria del Girone A di Serie C nella passata stagione. Dal palco il dirigente berico parla così di quest'ultimo anno e mezzo: "L'anno scorso ci siamo divertiti parecchio, abbiamo fatto una cavalcata bellissima, vinto con largo anticipo un bel campionato. Quest'anno ci stiamo divertendo meno, stiamo facendo fatica e pagando lo scotto della categoria, ma dobbiamo essere lucidi e non rinnegare le scelte che abbiamo fatto. Il lavoro paga sempre, ci tireremo fuori da questa situazione".
Fonte: Dall'inviata ad Arezzo Claudia Marrone
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