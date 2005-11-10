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De Bruyne e Hojlund, il perché di questo "doppio volto" tra Nazionale e Napoli

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 18:53Altre Notizie
16.11.2026 18:53Altre Notizie
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I due calciatori mostrano di avere una verve diversa con la propria Nazionale rispetto al club. Il commento degli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com
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A Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, si è parlato dell'ennesima prova di livello di Kevin De Bruyne con la maglia della nazionale belga, così come quella di Rasmus Hojlund con la Danimarca. Una prestazione che si è vista poche volte con la maglia del Napoli. E ci ci chiede come mai questo.

Stefano Impallomeni: "C'è un De Bruyne che sembra più giovane di 10 anni quando gioca col Belgio, così come Hojlund. Non è una cosa casuale, ma c'è una filosofia di gioco diversa, un gioco corale, che dà più soddisfazioni ai calciatori. Sono dei punti di riferimento in Nazionale. De Bruyne è fenomenale e non è ai titoli di coda come immaginavamo tutti".

Massimo Bonanni: "Sicuramente il problema del ruolo può destabilizzare. De Bruyne è un ragazzo che ha un'età in cui la posizione se la va a scegliere. Se lo imbrigli in una zona di campo, dandogli dei dettami tecnici precisi, lo vai a destabilizzare. Se gli fai fare come vuole, la posizione giusta se la trova. Nel Belgio gioca con serenità, e si sceglie la posizione".

Daniele Garbo: "Ogni volta che gioca con il Belgio sembra ringiovanito di dieci anni, mentre quando gioca con il Napoli sembra più vecchio di dieci anni. Una domanda me la farei. Mi chiedo se non sia un problema di posizione. De Bruyne forse non riesce a soddisfare ciò che gli chiede Allegri proprio per questo motivo".

Massimo Orlando: "Un giocatore come De Bruyne che si divertiva e faceva calcio di qualità al City, poi viene in Italia e cominciano a rompergli le scatole...quello è uno a cui non devi dire nulla, dirgli di fare come gli pare, cosa che in Italia non funziona. Juve, Napoli e Atalanta non sono state capaci di rinnovarsi con allenatori con idee diverse. Non hanno avuto coraggio. Serve avere una mentalità più europea".

Simone Braglia: "De Bruyne è totalmente diverso da quello visto a Napoli. Sicuramente è il contesto, ma la determinazione che vediamo in Nazionale è completamente diversa rispetto a quella nel club. Non può essere solo il contorno, ma un modo di giocare e di stare insieme in squadra". 

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