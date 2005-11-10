Minuti di paura nel corso della sfida dello Stadio Curcio di Picerno fra Sorrento, che lì gioca le gare casalinghe, e Monopoli giocata questa sera e conclusasi con il successo dei campani per 2-1. Nel corso della ripresa, attorno al 27° minuto, infatti un tifoso del Sorrento è caduto dalla balaustra sbattendo con violenza a terra nello spazio fra le due panchine dopo un volo di 6-7 metri. L'uomo è stato soccorso immediatamente sul posto e poi portato all'Ospedale San Carlo di Potenza accompagnato dal medico sociale del club campano. La partita è stata per questo sospesa per un quarto d'ora per poi riprendere e terminare dopo un maxi recupero.

Come sta il tifoso caduto dagli spalti

Come riporta Tuttoc.com arrivano buone notiziedall'ufficio stampa del Sorrento in merito al tifoso caduto dagli spalti: trasportato in ospedale a Potenza, è vigile. Sospetto trauma toracico e sospette fratture nella zona del bacino, e all'arto inferiore sinistro. Ma, per fortuna, le condizioni sono tutto sommato buone visto il tipo di caduta.