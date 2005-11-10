Pianese, Bellini: "Nella scorsa stagione una cavalcata da sogno. Ora salvezza e poi..."

Grande protagonista, 10 gol in 29 presenze, con la maglia della Pianese nella passata stagione, il centravanti Leonardo Bellini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nel corso del Gran Galà del Calcio ad Arezzo dove è stato premiato: “La scorsa stagione è stata straordinaria, oltre le aspettative. Abbiamo cavalcato questo sogno che ci ha portato al turno nazionale dei play off che nessuno si aspettava. Poi a livello personale mi sono tolto tante soddisfazioni, soprattutto fino a gennaio, poi ho avuto qualche problema fisico che mi ha tenuto un po' fuori dal campo, ma sono soddisfatto di quanto fatto lo scorso anno.

Avvio più difficile quest'anno

“L'inizio è stato difficoltoso, abbiamo cambiato allenatore e diversi elementi quindi ci stava un attimo di assestamento iniziale, però penso che questo gruppo stia dimostrando di saper stare nelle difficoltà, stiamo reagendo nonostante la brutta sconfitta di Pesaro come dimostrano i risultati utili ottenuti. Sono fiducioso".

Quanto è cresciuto il livello nel Girone B? Che obiettivi si pone?

“Quest'anno ci sono tre retrocesse dalla Serie B che hanno aumentato il livello di difficoltà, ci sono tantissime piazze importanti e tutte le squadre sono molto attrezzate, ci sarà da lottare fino alla fine. Salvarsi è innanzitutto l'obiettivo principale anche perché non siamo partiti benissimo, poi se arriverà in anticipo guarderemo ad altro. A livello personale vorrei tornare a giocare dopo questo problema fisico e poi fare meglio dello scorso anno”.