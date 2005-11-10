Questa sera l'esterno offensivo dell'Ascoli Simone D'Uffizi ha fatto il suo esordio con l'Italia Under 21 nel corso dell'amichevole contro il Belgio terminata 2-2. Il classe 2004 è entrato negli ultimi dieci minuti di gara, al posto di Dagasso, contribuendo al pareggio finale.

D'Uffizi sull'esordio in azzurro

L'attaccante ai microfoni della Rai ha parlato del suo esordio in Nazionale: “Sono l'ultimo arrivato, ma ho capito subito che gruppo è questo, ringrazio molto mister Baldini e il suo staff per avermi dato l'opportunità di esordire con questa maglia, è il sogno che avevo fin da bambino. - prosegue D'Uffizi - Volevo ringraziare fortemente le persone che mi hanno migliorato di giorno in giorno, in particolar modo dall'anno scorso”.

D'Uffizi sull'Ascoli

Spazio poi all'Ascoli che gli ha permesso di arrivare a questo livello: “Devo ringraziare il direttore Patti, mister Tomei, i compagni e tutto il popolo di Ascoli. Abbiamo un gruppo che ha una grande forza, tutti danno il 100% per il compagno. Questo gruppo azzurro assomiglia molto a quello bianconero che sta facendo molto bene. - prosegue D'Uffizi – Futuro? Nel 2027 spero di poter realizzare i sogni di entrambe le squadre. E spero di rimanere ad Ascoli”.