Nel corso del Gran Galà del Calcio che si è tenuto ad Arezzo hanno parlato anche tre calciatori attualmente all'Union Brescia come Tiago Casasola, Davide Balestrero e Andrea Rizzo Pinna, tutti premiati per la passata stagione, che non hanno nascosto le ambizioni per questa stagione di Serie C. Di seguito le loro parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Tiago Casasola

“Vogliamo arrivare primi, non ci nascondiamo perché abbiamo tutti i presupposti per farlo e giocare un campionato di alto livello. - spiega il laterale -Siamo partiti un po' a rilento, anche per gli strascichi del finale della scorsa stagione quando il Brescia è arrivato in finale perdendola poi, e per l'arrivo dei nuovi. Ci abbiamo messo un po' per capirci e integrarci col sistema di gioco, ma adesso stiamo carburando, abbiamo fatto un paio di vittorie di fila e dobbiamo continuare così".

Le parole di Davide Balestrero

“Il Cittadella non sta scombinando niente, sapevamo che il campionato era difficile, noi abbiamo un obiettivo importante come anche realtà come i veneti e il Trento che sapevamo sarebbero state a lottare per il primo posto. Ultimamente abbiamo trovato continuità, siamo contenti di questo e dobbiamo trasformarli in punti e vediamo cosa succede. . prosegue il centrocampista tornando sulla sconfitta nell'ultima finale play off - Si è sentita parecchio perché dalla finale all'inizio della nuova stagione passa poco, è stata una brutta botta perché ci credevamo tanto, ma quel giorno lì per quanto sia stato tragico abbiamo capito che mettevamo dei mattoni importanti per questa stagione e vogliamo raggiungere l'obiettivo quest'anno".

Le parole di Andrea Rizzo Pinna

“C'è una seconda strada oltre la promozione diretta, ma stiamo lavorando per arrivare all'obiettivo subito, entro la fine del campionato. - conclude il centrocampista offensivo - Dobbiamo continuare a lavorare perché solo così possiamo raggiungerlo".