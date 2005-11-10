L'Inter guarda in Premier League per rifondare il proprio pacchetto arretrato e mette nel mirino il difensore dell'Arsenal, Cristhian Mosquera. Nato nel 2004 ad Alicante, il 22enne difensore è uno dei giovani difensore più interessanti in Europa. Arrivato a Londra nell’estate del 2025 dal Valencia per poco più di 20 milioni di euro, oggi vanta una valutazione superiore ai 30 milioni e un contratto in scadenza nel 2030. Il centrale dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili della Spagna, è entrato nel giro della Nazionale maggiore.

Chi è Mosquera

Mosquera piace tanto all'Inter per il suo identikit da marcatore moderno con l’anima "cattiva" dei difensori di una volta. Alto circa 190 cm, abbina una struttura fisica imponente a una rapidità sorprendente anche sul lungo, risultando fortissimo nell'uno contro uno, esplosivo nei contrasti e molto bravo negli anticipi. A queste doti unisce pulizia tecnica in impostazione, ottima lettura posizionale e grande duttilità: formato in una difesa a quattro, può agire in tutti i ruoli di un reparto a tre o da terzino destro bloccato, garantendo inoltre affidabilità atletica.

Il minutaggio all'Arsenal si è ridotto, ne approfitta l'Inter?

Nonostante queste qualità e le 30 presenze della scorsa annata, il suo minutaggio a Londra si è ridotto drasticamente. In questa stagione ha raccolto appena 378 minuti, chiuso da una concorrenza spietata: davanti a lui nelle gerarchie ci sono Saliba e Gabriel, a cui si è aggiunto in estate anche il nazionale inglese Ezri Konsa, arrivato per 55 milioni di euro. Uno scenario che apre spiragli concreti ai nerazzurri. L'Inter cerca esattamente un profilo simile e gli affiderebbe le chiavi della retroguardia, mettendolo al centro del progetto tecnico. I milanesi non vogliono un semplice rincalzo e Mosquera non lo è affatto: nonostante la giovane età, vanta già oltre 100 presenze tra Liga e Premier League e 11 gettoni in Champions League. Un innesto pronto subito per prendersi San Siro.