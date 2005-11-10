Il Milan mette Estupinan sul mercato. Read dal Feyenoord e non solo, caccia agli esterni per gennaio

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Il Milan mette Estupinan sul mercato. Read dal Feyenoord e non solo, caccia agli esterni per gennaioTMW
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Daniele Najjar
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Oggi alle 18:15Serie A
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16.11.2026 18:15Serie A
Movimento in casa rossonera in vista della finestra invernale di calciomercato: Amorim pronto a far partire l'esterno dopo averlo bloccato in estate.
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Il Milan ha messo sul mercato Pervis Estupinan. Dopo averlo "blindato" in estate, adesso Ruben Amorim è pronto a lasciarlo partire e la società - insieme all'agente Jorge Mendes - sta provando a trovare soluzioni già per la finestra di calciomercato del prossimo gennaio.
E il Milan cerca esterni per gennaio
Anche considerando la partenza probabile di Estupinan, il Milan cerca dunque terzini per gennaio, sia per la fascia sinistra che per quella di destra. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com a destra tra le ipotesi c'è Givairo Read, giocatore in forza al Feyenoord che si è messo in mostra di recente anche contro Como ed Inter, in Champions League.
Fonte: Marco Conterio
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