Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere nuovamente in Premier League. Il centrocampista belga, arrivato al Napoli nell'estate del 2025 dopo dieci anni al Manchester City, starebbe valutando la possibilità di lasciare l'Italia già durante la prossima sessione invernale di calciomercato. Le difficoltà incontrate in azzurro, tra problemi fisici e risultati al di sotto delle aspettative, avrebbero alimentato una crescente insoddisfazione. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2027, l'ipotesi di una separazione anticipata comincia a prendere consistenza.

De Bruyne, gli agenti contattano tre club di Premier League

Trovano conferme le voci provenienti dall'Inghilterra. Gli agenti del belga avrebbero già avviato contatti esplorativi con Brentford, Crystal Palace e Fulham per verificare la disponibilità dei tre club londinesi ad accoglierlo a gennaio. L'operazione sarebbe stata prospettata a parametro zero, ma nessuna delle società coinvolte avrebbe finora manifestato concretamente l'intenzione di procedere con il trasferimento. A pesare sulle valutazioni ci sarebbero soprattutto gli aspetti economici e le rispettive situazioni sportive. Crystal Palace e Fulham, impegnate nella lotta per la salvezza, potrebbero eventualmente prendere in considerazione formule contrattuali brevi o accordi con clausole particolari. Sullo sfondo rimarrebbe anche l'interesse dell'Everton.

Non solo Premier League: il PSV resta interessato a De Bruyne

L'Inghilterra non rappresenta comunque l'unica possibile destinazione. Anche il PSV Eindhoven avrebbe manifestato interesse per l'ex Manchester City, che potrebbe così avvicinarsi al Belgio e alla sua regione d'origine, il Limburgo. Restano inoltre aperte le piste legate alla Major League Soccer e all'Arabia Saudita, sebbene al momento la permanenza nel calcio europeo venga considerata l'ipotesi più concreta. Anche la famiglia del centrocampista starebbe valutando un eventuale trasferimento, mentre il Napoli sarebbe informato degli sviluppi. La situazione potrebbe dunque diventare uno dei temi più interessanti del mercato di gennaio.