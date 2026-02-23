Fiorentina, con Vanoli squalificato in panchina andrà Cavalletto: i precedenti fanno ben sperare

Sarà Daniele Cavalletto a guidare la Fiorentina nel derby di questo pomeriggio contro il Pisa. Con mister Paolo Vanoli in tribuna per squalifica, la squadra viola sarà diretta in panchina dal suo vice, che ha già preso le redini della squadra contro il Milan, dopo l'espulsione dell'allenatore ex Torino e Venezia nei minuti di recupero del primo tempo, e poi nella trasferta vittoriosa di Bologna, a pochi giorni dalla scomparsa del presidente Rocco Commisso.

Logico che Cavalletto oggi sarà collegato con la panchina via auricolare (spetterà pertanto a lui decidere cambi tattici o sostituzioni a gara in corso), ma per la Fiorentina sarà comunque una situazione inusuale. Al fianco di Cavalletto ci saranno i più stretti collaboratori dello staff, a cominciare da Cristian Ceballos.

I due precedenti (anzi tre, visto che già a Como Cavalletto aveva diretto nel finale di gara le operazioni dalla panchina) - sottolinea FirenzeViola.it - in ogni caso lasciano ben sperare, visto che tra Milan, Bologna e Como sono arrivati 7 punti, che potevano essere 9 se coi rossoneri non fosse arrivato il gol del pari al 90'. Vanoli tornerà pertanto in panchina lunedì prossimo a Udine ma già giovedì, in Conference contro lo Jagellonia, riprenderà il suo posto.