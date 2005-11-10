Carrera: "Scudetto, Europa e Coppa Italia: la Juve deve puntare a tutto. Bremer leader vero"

Massimo Carrera, ex difensore e collaboratore tecnico bianconero, è intervenuto ai media presenti a margine del Festival dello Sport di Trento. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte dagli inviati di TMW.

Il giudizio dell'ex Carrera sulla Juve

Sulla Juve attuale: "La Juve ha tutte le carte in regola per diventare una grande squadra. Serve aspettare magari qualche giocatore, anche se nel calcio di tempo non ce n'è. Mister Spalletti sta facendo comunque un ottimo lavoro e dare continuità al suo lavoro penso sia la cosa migliore. La Juve può migliorare in tante cose, ma Spalletti sa cosa fare".

Su Bremer: "Si sta prendendo le responsabilità, l'ha sempre fatto. Bremer è un grande giocatore e un vero leader".

Sul trascinatore della Juve: "Non basta una stella a trascinare un gruppo, servono tante componenti. Nel nostro gruppo tutti remavano dalla stessa parte, giocando in primis per la maglia".

Sull'Europa League: "La Juve deve puntare a vincere tutto, dal campionato alla Coppa Italia fino all'Europa League. Fa parte del DNA della Juve vincere. L'Europa League? Tutti la snobbano, ma quando la vinci poi sei contento".