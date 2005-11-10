Roma, Gasperini: "Giocando siamo cresciuti, abbiamo una bella fiducia in tutta la rosa"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa della forma di Cristante: "La preparazione precampionato è rimasta quella, quello che varia un po' è la lettura dei singoli, noi lavoriamo anche individualmente. Difficile allenare Mora come Mancini o Ndicka, abbiamo i nostri parametri, le nostre letture, lavoriamo molto sui ragazzi questo sì. C'è molta individualizzazione del lavoro. Cristante io me lo ricordo così sinceramente (ride ndr). E' stato fermo un mese per un infortunio al ginocchio, sfortunatissimo durante la pausa, che gli aveva creato qualche problema, ha interessato il collaterale. E' un po' bardato con le fasciature sul ginocchio, ha fatto tre gare di fila dopo un mese d'assenza, un po' come De Roon più gioca e meglio sta. Recupera velocemente ed è un bel segnale".

Si aspettava di essere già a questo punto del percorso?

"Non puoi mai sapere prima cosa accadrà. Ho un gruppo che ha fame di migliorarsi e che si pone obiettivi di squadra per migliorarsi, non pensiamo a chissà che cosa. Poi il lavoro tattico non abbiamo troppo tempo per farlo, impariamo durante le partite. Giocando siamo indubbiamente cresciuti, abbiamo una bella fiducia in tutta la rosa. Ci aiuta anche usare tutti, così sono tutti pronti".

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