Casa Thuram, primo gol Champions per Khephren: -8 da Marcus, eguagliato papà Lilian

Festa grande in casa Thuram, una famiglia da Champions League. La rete che ha sbloccato la partita poi vinta dalla Juventus per 2-0 sul Benfica è infatti stata la prima nell’Europa dei grandi per Khephren, centrocampista dei bianconeri che l’ha trovato alla sua 17ª presenza nella massima competizione UEFA. E ora inizia la caccia ai famigliari.

Per arrivare a Marcus ne mancano otto. Il più prolifico dei Thuram è, ovviamente, chi di mestiere fa l’attaccante. Il numero 9 dell’Inter ha giocato, alla data attuale, 36 partite in Champions League e segnato 9 reti nella competizione. Di queste, 28 presenze e 7 marcature sono arrivate con la maglia nerazzurra.

Ma Khephren ha già raggiunto papà. Più modesto, in termini realizzativi, il bottino di papà Lilian, ex difensore di Juventus, Parma, Monaco e Barcellona. In carriera, Lilian ha giocato tantissime partite di Champions League, 75 per la precisione. Il gol, però, non era esattamente il suo mestiere, e infatti in Europa ne ha segnato soltanto uno, nella stagione 1993/1994 con la maglia del Monaco. Stasera era allo stadio e ha visto dal vivo suo figlio eguagliarlo. E magari un giorno li vedrà vincere la Champions: a lui, in una carriera incredibile (quattro scudetti, una Coppa Uefa, Mondiali ed Europei con la Francia), non è riuscito.