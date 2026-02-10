Cremonese, Nicola pensa positivo: i rientri di Payero e Sanabria ampliano le scelte

CuoreGrigioRosso.com prova a guardare il lato positivo dopo il ko rimediato dalla Cremonese contro l'Atalanta, che allunga il momento difficile della formazione di Nicola. Contro i nerazzurri, infatti, si sono rivisti Martin Payero e Antonio Sanabria. Il primo, fuori da inizio gennaio, consente a Nicola di avere nuove soluzioni in mezzo al campo; anche ieri, quando è entrato al posto di Grassi, ha consentito a Maleh di piazzarsi in mezzo al posto dell’ex Empoli, e chissà che questa soluzione non possa verificarsi anche dall’inizio, in attesa che rientri Bondo (per il quale non dovrebbe comunque mancare molto).

Per l’attaccante paraguayano, invece, il discorso è un po’ diverso, poiché l’arrivo di Vardy e l’ottimo girone d’andata dell’inglese e di Bonazzoli, hanno reso l'ex Torino una riserva: ora però potrebbero servire energie fresche e il suo rientro farà sicuramente comodo.